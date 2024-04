Czysty pokój daje spokój. Cleanfluencerzy podbijają internet, bo zetki cenią porządek

To, jaką rolę odgrywa dla nas dom i co robimy, żeby był jak najlepszym miejscem do życia, wciąż się zmienia. Ostatnio z pomocą cleanfluencerów.

Powiew wiosny zachęca do wychodzenia z domu, ale i do tradycyjnych porządków. Nastał już czas wietrzenia szaf czy garażowych wyprzedaży. Mycie okien przy okazji świąt wielkanocnych stało się tematem memów, podobnie jak planowanie urlopów, które przeznaczamy na remonty domów i mieszkań. Latami sprzątania i organizacji przestrzeni uczyły miliony ludzi Martha Stewart, amerykańska osobowość telewizyjna, czy Japonka Marie Kondo, autorka bestsellerowej „Magii sprzątania”. W Polsce dużą popularność zdobyła rzecz jasna „Perfekcyjna pani domu”, czyli Małgorzata Rozenek-Majdan, prowadząca reality show o tym samym tytule. Takich programów przybywa zresztą równie prędko co kurzu. Ale dziś tego, jak zadbać o swój dom, uczą nas głównie cleanfluencerzy – influencerzy wynajdujący sposoby na to, jak sprytnie wyczyścić każdy kąt. Dzielą się lifehackami (życiowymi poradami) i metodami z serii DIY (Do It Yourself – zrób to sam), kręcą rolki, piszą e-booki. Na TikToku hasztag #CleanTok i inne mu pokrewne, pod którymi kryją się wideo z poradami na temat sprzątania, zostały użyte już ponad 4 mln razy. Nic dziwnego. Z raportu „Życie w domu” marki IKEA z 2023 r., która przebadała blisko 38 tys. ludzi w 38 krajach na świecie, w tym w Polsce, wynika, że 40 proc. z nich wiąże posiadanie uporządkowanego i zorganizowanego domu z poczuciem zadowolenia i ze spokojem. Samo sprzątanie wywołuje jednak również nieprzyjemne emocje – zwłaszcza poczucie winy, jeśli go unikamy. Jedna na pięć osób na świecie jest zdania, że niekończące się obowiązki pozbawiają nas kontroli nad własnym życiem. To też nadal jeden z filarów nierówności społecznych: ponad jedna trzecia kobiet twierdzi, że więcej zajmuje się domem niż osoby, z którymi mieszkają.