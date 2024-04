Seler to nie feler! Podsuwamy przepis na stek. Będzie świeżo, chrupko, kolorowo

Seler ze względu na charakterystyczny smak i nietypową strukturę może onieśmielać. Jednak przygotowany z pomysłem – zachwyca.

To danie stanowi połączenie dwóch pór roku: zimy i wiosny. Najlepiej je przygotować właśnie teraz, kiedy na straganach pojawiają się już wiosenne nowalijki i zielenina, ale wciąż trudno zapomnieć o zimie, w czasie której na stołach królują bulwy i warzywa korzeniowe, w tym seler.

Seler to niedoceniane warzywo. Kojarzy nam się z włoszczyzną używaną do bulionu lub z niecieszącą się zbyt wielką popularnością sałatką z selera. Rzadko lub prawie wcale nie widuję go w menu restauracji. Nieczęsto staje się głównym składnikiem dania. Nie jest po prostu popularny. A szkoda! Warzywo to zawiera dwukrotnie więcej witaminy C niż cytrusy. Jest także źródłem minerałów takich jak fosfor, żelazo, magnez, cynk.

W kuchni wegańskiej widzę nieco więcej miejsca dla selera. Przygotowuje się z niego marynowane wegańskie śledzie lub selerybę, czyli plastry selera smażone w panierce. Seler ze względu na charakterystyczny smak i nietypową strukturę może onieśmielać. Jednak przygotowany z pomysłem – zachwyca.

Warzywo nabiera świetnego smaku po zapieczeniu, dlatego warto od tego zacząć. Należy piec seler w całości i najlepiej w skórze, robi się wtedy słodkawy i przyjemnie miękki. To twarda bulwa, więc czas pieczenia jest nieco dłuży niż w przypadku innych warzyw. Upieczonego selera można marynować, podsmażać z ziołami i sosami. Podawać w ćwiartkach lub pokrojonego jak steki na plastry.

Upieczone i usmażone plastry selera ubieram wiosennie. Sięgam po nowalijki i wszelką zieleninę, która pojawia się na straganach: koperek, cebulę, czosnek niedźwiedzi, rzodkiewkę i ulubione zielone szparagi. Tu stawiam na świeżość, chrupkość i kolory.

***

Steki z selera w kremowym sosie

Steki:

średniej wielkości seler

2 łyżki roślinnego masła lub 5 łyżek oliwy

2 ząbki czosnku

½ cytryny

gałązka tymianku i/lub rozmarynu

sól, pieprz

Sos:

200 g naturalnego tofu

sok z ½ cytryny

100 g świeżego szpinaku

listki świeżej bazylii lub czosnku niedźwiedziego

3 łyżki płatków drożdżowych

2 łyżki oliwy

sól

Dodatki:

4 zielone szparagi

3 rzodkiewki

cebulka ze szczypiorem

koperek

natka pietruszki

łyżka octu winnego

sól

oliwa

garść orzechów włoskich lub laskowych

Wykonanie:

Seler umyj i w całości zawiń w folię aluminiową.