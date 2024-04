Na małej architekturze nieprzeznaczonej dla ludzi także ludzie mogą skorzystać.

Jeden z najszlachetniejszych znanych elementów budowlanych – architekturę japońskich świątyń zen i shinto – dwa lata temu zaadaptowano w gospodarstwie znajdującym się w osadzie Keihoku do konstrukcji niewielkiego kurnika. Osadzony na smukłych palach domek pokryty dwuspadowym dachem powstał z materiałów dostępnych lokalnie: korę klonową zebrano ręcznie, drabinkę prowadzącą do wejścia wycięto z jednego kawałka drewna, a podstawowy budulec to obecny w środowisku krzew cyprysu. Ściany kurnika są ruchome, zgodnie z japońską tradycją otwartego planu, ale i ze względów praktycznych – by ułatwić dostęp do jajek. Nawiązaniem do dziedzictwa jest także konstrukcja, pomyślana tak, by dało się wymieniać elementy bez naruszania całości.

W Holandii z kolei dziesięć lat temu powstał nowatorski tunel dla nietoperzy podpięty do mostu samochodowego, czyli Bat Bridge. Powierzchnia infrastruktury służącej ochronie kilku gatunków nietoperzy jest na tyle szorstka, by mogły do niej przywrzeć łapkami. Specjalny podest pod betonową strukturą służy do rozrodu, który nietoperze przeprowadzają – dla większego bezpieczeństwa i ze względu na ciepło – w koloniach. Oddzielne pomieszczenie w dolnych partiach mostu dostały osobniki hibernujące.

O dizajnie dla ssaków, ptaków i owadów coraz częściej czytamy nie tylko w branżowych publikacjach z dziedziny architektury krajobrazu, lecz także w prasie lifestylowej i popularnej. Projekty pokazywane w mediach społecznościowych zbierają tysiące lajków, a kolejne pokolenia projektantów biorą na warsztat np. temat miejskich uli – u nas to przykładowo „Sanatorium dla pszczół”, nagrodzone w konkursie przez galerie BWA Wrocław i PKP SA Do istotnych polskich akcentów należy także zaproponowane przez poznańskie Studio Architects połączenie lamp z budkami lęgowymi.