Fala poniżej pasa. Dlaczego dziś to najmodniejsza długość spódnicy?

Długie spódnice mogą tworzyć wokół noszącej aurę tajemnicy, luksusu czy wolności – co kto woli. I pewnie dlatego to najmodniejsza obecnie długość.

W maju jak w raju – głosi polskie przysłowie ludowe i dotyczy to także mody. Jest to z pewnością jej ulubiony sezon. Już nie jest tak zimno i kapryśnie, żeby ubrania przede wszystkim musiały nas chronić przed aurą, a nie robi się jeszcze tak upalnie, żeby myśleć o wszystkim, z wyjątkiem materiału dodatkowo rozgrzewającego ciało. Można nosić się długo, średnio, krótko – różni projektanci podpowiadają różnie, teraz jednak słuchamy przede wszystkim tych, którzy suflują fasony długie. Szczególnie poniżej pasa. Bo długość to jest to, czego chcemy w tym czasie najbardziej, także jeśli chodzi o odpoczynek – wszak sam maj zaczyna się trwającym nawet tydzień weekendem i kończy kolejnym świętem, który czas wolny wydłuża.

Długie spódnice – jak choćby z kolekcji domu mody Marni, gdzie proponuje się je w formie kolumny sięgającej kostek – dają poczucie elegancji. Albo nonszalancji oraz tęsknoty za latami 90., bo na wybiegu Marni modelki może i miały spódnice do ziemi, ale nad nimi kilka centymetrów gołego brzucha, zakończonego golfem bez rękawów.

Są też formy luźniejsze i mniej odkrywające. Diane von Furstenberg proponuje np. model, z jakiego jest najbardziej znana od lat 70., czyli kopertowy. Spódnica czy sukienka tak uszyta jest dużo mniej zobowiązująca. Jak podkreślają krytycy mody i autorzy kolumn w tych sprawach doradzających, długość maksi jest też świetna do pracy, oczywiście w bardziej stonowanej kolorystyce, materiałach jedwabnych i wełnianych (to chyba na spotkanie z zimnymi ogrodnikami w drugiej połowie maja…). Kto zaś ma ochotę na zacniejszą kubaturę spódnicy, niech się zainspiruje kolekcją haute couture luksusowej marki Elsa Schiaparelli – tutaj królują modele o linii truskawki, a materiał pewnie trzeba lekko unieść, gdy stawiamy bardziej zamaszysty krok.