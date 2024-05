Jedwabiste lody karmelowe. I wegańskie. Przepis, który się nie znudzi

Konsystencja kokosa, gęsta i odpowiednio tłusta, nadaje się idealnie jako podstawa wegańskich lodów.

Przepisów na wegańskie lody jest sporo, ale nawet najprostsze i najpopularniejsze, jak te z mrożonymi bananami jako bazą, mogą się znudzić. W tradycyjnych lodach za konsystencję i kremowość odpowiada śmietana, w wegańskich lodach domowych rozwiązań jest kilka. Świetną i popularną alternatywą dla śmietany zwierzęcej jest śmietanka kokosowa (coconut cream). Kokos idealnie nadaje się do lodów, gdyż jest gęsty i odpowiednio tłusty. Im więcej kokosa w mleczku, tym lepiej.

W przepisach na wegańskie lody można też znaleźć namoczone, a następnie zmielone na pastę orzechy nerkowca. Tutaj również trafiłam na prostą alternatywę w postaci gotowego masła orzechowego. To właśnie te dwa składniki, kokos i masło orzechowe, zainspirowały mnie do przygotowania kolejnej prostej receptury.

By lody były idealne, trzeba pamiętać o kilku elementach. Najważniejsza jest odpowiednia kremowość. Przyjemną masę uzyskuje się dzięki maszynce do lodów, która zdecydowanie ułatwia i skraca czas przygotowania masy lodowej, jednak jest to gadżet, którego zapewne większość z nas nie ma. Zamiast niej sprawdzi się także dobry blender kielichowy o wysokiej mocy. Czyli najlepiej taki, który radzi sobie nawet z lodem.

Zblendowana na szybkich obrotach masa z kremu kokosowego i masła orzechowego wychodzi jedwabista i napowietrzona. Tak przygotowana dobrze się mrozi, przemieniając w puchową lodową chmurkę.

Do podstawowej bazy kokosowo-orzechowej można dodać zblendowane owoce, ulubiony dżem, a nawet kawałki ulubionych ciastek.

Ja postawiłam na ulubiony słony karmel. Przygotowanie idealnego karmelu nie jest prostą sprawą i wymaga doświadczenia. Dużym ułatwieniem będzie powolne rozpuszczanie cukru z dodatkiem wody.

Domowe lody to dobry pomysł dla tych osób, które z ostrożnością sprawdzają etykiety produktów spożywczych i zależy im na prostych i krótkich składach.