Co się dziś nosi na głowie, by ochronić się przed słońcem. Kto modnisiom zabroni?

Idą dni gorącego lata, trzeba się więc przed słońcem zabezpieczyć, zakładając na głowę modny bucket hat albo kapelusz kowbojski – bo kto modnisiom zabroni.

Kiedyś dzieciom ścinano włosy pod donicę, dziś i im, i dorosłym zakłada się na głowy czapy w kształcie wiadra, czyli bucket hat, dla ochrony przed coraz groźniej kąsającym słońcem. Polska nie należy wprawdzie do krajów klimatycznego Południa, za to wpływ globalnego ocieplenia możemy już odczuwać dosłownie na własnej skórze podczas letnich miesięcy. Oraz zimowych, no ale to już minęło i do tego tematu nie wracajmy, tylko nadmieńmy dla porządku, że bucket hat ma też swoją ocieplaną wersję.

Skąd się wzięła ta supermodna od jakiegoś czasu czapa? Od rybaków – jej kształt doskonale dawał odpór wiatrom, deszczom, a swoim wyglądem pewnie przy okazji także odstraszała potwora z Loch Ness. W latach 60. wędkarzom podebrali ją projektanci oraz stylowa młodzież, na którą mówiło się w Wielkiej Brytanii mod (od modernist – nowoczesności, nie od mody). Ci ostatni zresztą upodobali sobie także płaszcze przeciwdeszczowe, co w połączeniu z bucket hat robi się zestawem dosłownym, ale kto żyje w kraju bez wiecznych opadów, niech pierwszy sarkazmem rzuci. W bliższych nam czasach czapa à la rybak pojawiła się w wydaniu luksusowym, które świat zawdzięcza raperom – choćby Missy Elliott, proponującej wersję mięciutką, puchatą, całą na biało. Artystka nosiła ją i na przełomie tysiącleci, i całkiem niedawno, bo – jak wiadomo – moda i kultura kocha powroty.

Skoro o śpiewających kobietach mowa, nikt nie lansuje trendów lepiej niż Beyoncé, nawet jeśli jej kolejne muzyczne propozycje nie są całkowicie udane. „Cowboy Carter”, czyli świeżo wydany album, to także bardzo konkretna stylizacja – na kowboja. No właśnie, nie na kobietę prerii, nie na właścicielkę saloonu, tylko na kowboja.