Za każdym razem przyrzekamy sobie to samo: tych świąt nie spędzę przy stole. Zjem mniej niż poprzednio, wybierając lekkie surówki, chude mięso bez zawiesistych sosów, na deser tylko owoce. Ale co to za Wielkanoc bez sałatki warzywnej z majonezem, jajek, białej kiełbasy, pasztetów i lukrowanych ciast? Znów więc po pięciodaniowym obiedzie (co najmniej 2,5 tys. kalorii, czyli przekroczona przeciętna norma dzienna) trzeba poluzować pasek w spodniach i pojawia się zmęczenie jak po nie byle jakim wysiłku. Co takiego jest w świątecznym ucztowaniu, że odczuwamy po nim znużenie? Czy jesteśmy uzależnieni od ciężkostrawnych potraw, a grzech obżarstwa natura każe odespać?

Jeszcze do niedawna naukowcy niewiele wiedzieli o doznaniach zmysłowych podczas spożywania posiłków. Intuicyjnie każdemu robi się przyjemnie, kiedy na język trafiają smakołyki, ale czy odczuwanie rozkoszy to cel odżywiania – można wątpić. Sokrates przestrzegał: „Powinniście jeść, aby żyć, a nie żyć, aby jeść”. Przez ostatnie półwiecze chyba zbyt ściśle zaczęto stosować się do tej reguły.

Według prof. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierującej studium podyplomowym z zakresu psychodietetyki w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, to właśnie zapomniana przy stole przyjemność jest doznaniem, które ożywia jedzenie i sprawia, że staje się ono dla nas satysfakcjonujące. Kulinarną frajdę zawdzięczamy zmysłom, które na pozór w prosty sposób – za sprawą wzroku, węchu i smaku – przetwarzają bodźce w impulsy nerwowe i przekazują je do mózgu. Zaskakujące odkrycia komplikują jednak dotychczasowe pojmowanie tego mechanizmu.

Rozróżniamy co prawda tylko pięć smaków – słony, słodki, kwaśny, gorzki i najpóźniej odkryty umami (od japońskich słów umai – dobry, i mi – smak, o charakterze mięsno-rosołowym) – ale intensywność każdego z nich determinowana jest przez widok potrawy, jak i jej aromat. Bodźce wzrokowe przetwarzamy dziesięć razy szybciej niż węchowe, więc czynniki wizualne górują nad zapachowymi. Z kolei nawet 80 proc. wrażeń zmysłowych decydujących o smaku potraw dociera do nas za pośrednictwem powonienia.

Smak na związki

Gdyby usiąść przy wielkanocnym śniadaniu z zasłoniętymi oczami, to jajka, szynka i pasztet nie smakowałyby od razu tak samo jak zazwyczaj, gdy widzimy je na talerzu. I przy zatkanym nosie (co akurat może się przydarzyć zakatarzonym) również wydawałyby się pozbawione smaku. Jeszcze do niedawna zdolność odczuwania woni była przez ludzi traktowana po macoszemu, ale to wysoce wrażliwy system, który dzięki 350 różnego rodzaju receptorom rozpoznaje nieskończenie wiele zapachów (niektórzy szacują tę liczbę na miliard!), by oceniać wartość i jakość pożywienia.

Podczas wielkanocnego posiłku umyka nam również fakt, że wszystkie doznania smakowo-zapachowe zawdzięczamy nie tyle rodzinnym przepisom na wyszukane potrawy, co organicznym związkom chemicznym, które docierają do receptorów i zamieniane są na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Laktony, węglowodory, aldehydy, maślany – zbyt głębokie wnikanie w tę biochemię może zniechęcić niejednego smakosza do degustacji, ale cóż poradzić: gdy solone jajko trafia do ust, chlorek sodu pobudza komórki smakowe i jony sodu specjalnymi kanałami wnikają do ich wnętrza; kiedy czujemy zapach parzonej kawy, sygnał odbierany przez receptor w śluzówce nosa wędruje wzdłuż włókien nerwowych do mózgowej opuszki węchowej, a następnie do tzw. kory okołooczodołowej, gdzie zapada decyzja, czy odczuwany zapach jest świeży, przyjemny lub drażniący.