Marcin Rotkiewicz Frankenstein: nadzieja i postrach uczonych Dzieci Frankensteina Jak powieść napisana przed dwustu laty przez angielską nastolatkę poruszyła wyobraźnię uczonych.

David Appleby/BEW Kadr z filmu „Frankenstein” z 1994 r. z Robertem de Niro grającym monstrum. Wybuch był tak potężny, że bezpośrednio zabił ponad 10 tys. osób, ale całkowita liczba ofiar szacowana jest na ponad 70 tys. Erupcja wulkanu Tambora na indonezyjskiej wyspie Sumbawa w kwietniu 1815 r. – bo to on był sprawcą hekatomby – okazała się największą, jaką widział świat od ponad 15 wieków. Jej skutki szczególnie dotkliwie odczuła półkula północna, gdyż następny 1816 r. przeszedł do historii jako „pozbawiony lata”. Krążąca wysoko w atmosferze materia wulkaniczna przepuszczała mniej promieniowania słonecznego, powodując spadki temperatury, niekiedy bardzo duże i gwałtowne, które z kolei niszczyły uprawy w Azji, Ameryce Północnej i Europie.

Wybuch był tak potężny, że bezpośrednio zabił ponad 10 tys. osób, ale całkowita liczba ofiar szacowana jest na ponad 70 tys. Erupcja wulkanu Tambora na indonezyjskiej wyspie Sumbawa w kwietniu 1815 r. – bo to on był sprawcą hekatomby – okazała się największą, jaką widział świat od ponad 15 wieków. Jej skutki szczególnie dotkliwie odczuła półkula północna, gdyż następny 1816 r. przeszedł do historii jako „pozbawiony lata”. Krążąca wysoko w atmosferze materia wulkaniczna przepuszczała mniej promieniowania słonecznego, powodując spadki temperatury, niekiedy bardzo duże i gwałtowne, które z kolei niszczyły uprawy w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Ta ostatnia doświadczyła wówczas największej klęski głodu w całym XIX stuleciu. Zabawa z duchami W takich dramatycznych okolicznościach kilkoro brytyjskich intelektualistów i arystokratów spędzało wspólnie czas w szwajcarskiej rezydencji Villa Diodati nad Jeziorem Genewskim, wynajętej przez sławnego już wówczas poetę lorda Byrona. Oprócz niego byli to: 24-letni angielski romantyczny poeta i dramaturg Percy Bysshe Shelley, jego 18-letnia kochanka Mary Wollstonecraft Godwin, jej przyrodnia siostra 18-letnia Claire Clairmont, przeżywająca romans z Byronem, oraz 20-letni lekarz Byrona John William Polidori. Była to nietuzinkowa, nawet jak na współczesne standardy obyczajowe, mieszanka towarzyska. Maciej Płaza, tłumacz pierwszego wydania książki „Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz” z 1818 r., pisze w posłowiu do niego, że między obiema parami kochanków iskrzyło od emocjonalnych i erotycznych napięć, skutkujących z jednej strony atakami histerii, a z drugiej – na co wskazują pewne poszlaki – wspólnymi seksualnymi ekscesami. W kartotekach miejscowej policji szwajcarskiej odnotowano wówczas, że cała piątka stała się znana w okolicy z awanturniczego usposobienia. W połowie czerwca 1816 r. zrobiło się jednak tak zimno i deszczowo, że owo pełne wzajemnych niechęci i napięć towarzystwo spędzało ze sobą wiele godzin przy świecach i kominku. Pewnego wieczoru cała piątka zabawiała się czytaniem na głos zbioru niemieckich opowiadań o duchach. W pewnym momencie Byron zaproponował, by każdy z obecnych napisał własną krótką historię o budzących grozę przybyszach z zaświatów. Pierwszy odpadł z zabawy jej pomysłodawca, choć już następnego dnia rzucił się do tworzenia opowiadania wampirycznego. Jednak bardzo szybko z niego zrezygnował, pisząc jedynie utwór w zalążkowej postaci. Podobnie Shelley nie przyłożył się do pracy. Natomiast Polidori miał wymyślić historię o „damie z trupią czaszką zamiast głowy”, która nie zachowała się w żadnej formie. Do zabawy najpoważniej podeszła Mary Wollstonecraft Godwin, która niedługo później – po samobójczej śmierci pierwszej żony Percy’ego Shelleya – wyszła za niego za mąż. Zaczęła mianowicie tworzyć dzieło, które ukończyła dopiero po dwóch latach. Ukoronowaniem tej pracy była wydrukowana po raz pierwszy w 1818 r. książka „Frankenstein, czyli nowy Prometeusz”. Publikacja z miejsca wywołała skandal. Część krytyki odebrała ją bowiem jako bluźnierczą, obraźliwą, nieobyczajną i budzącą odrazę. Miano jej za złe m.in. przedstawienie materialistycznego, a co najmniej agnostycznego poglądu na naturę życia. Shelley głównym bohaterem swojej powieści uczyniła bowiem adepta chemii na uniwersytecie w Inglostadt (w tamtych czasach bardzo cenionej uczelni) Wiktora Frankensteina, obsesyjnie pragnącego przywrócić życie martwemu ciału. Po wielu próbach udało mu się wskrzesić pozszywane fragmenty różnych zwłok, tworząc tym samym nową istotę. Przerażony swym dziełem Frankenstein porzucił ją jednak na pastwę losu. Makabrycznie wyglądający stwór sam próbował uczyć się żyć wśród ludzi, ale został brutalnie odrzucony. Dlatego popełnił morderstwo, a później zmusił Frankensteina, by stworzył ze zwłok partnerkę. Wiktor zgodził się, ale szybko złamał daną obietnicę, obawiając się, że potworna para spłodzi potomstwo. Monstrum zemściło się za to krwawo, zabijając bliskich Frankensteina. Następnie uciekło w rejony podbiegunowe, ścigane przez swojego stwórcę, by tam popełnić samobójstwo. Z powyższego opisu można by wywnioskować, że Mary Shelley wykreowała wyłącznie gotycką powieść grozy. Ale autorka miała znacznie większe ambicje. Jak pisze amerykański badacz historii nauki Jon Turney w książce „Ślady Frankensteina”, dzieło Shelley stanowi wyjątkową mieszankę elementów zaczerpniętych ze źródeł literackich i naukowych. Autorka była najwyraźniej świadoma wzrastającej potęgi nauki – możliwości kontrolowania zjawisk naturalnych dowodzono wówczas eksperymentalnie, m.in. w badaniach nad elektrycznością Luigiego Galvaniego i Alessandra Volty. Ten pierwszy odkrył w drugiej połowie XVIII w., że pod wpływem prądu elektrycznego, uzyskiwanego z maszyny elektrostatycznej, wypreparowane dolne kończyny żaby ulegają skurczom. Na początku XIX w. odbyły się też makabryczne eksperymenty pobudzania prądem zwłok straconych zbrodniarzy. Powieść nawiązywała także do filozofii – np. „zepsucie” potwora, który zyskuje samoświadomość, podglądając życie ludzi, można interpretować w kontekście poglądów Jana Jakuba Rousseau, według którego szlachetnego z natury „dzikusa”, czyli każdego człowieka, psuje społeczeństwo. Według jeszcze innych interpretacji we „Frankensteinie” znajdują się odniesienia do następstw Wielkiej Rewolucji Francuskiej, problemu niewolnictwa (Mary i jej mąż byli abolicjonistami i dlatego nie jedli cukru trzcinowego, powstającego na plantacjach opierających się na pracy niewolników), jak również trudów macierzyństwa oraz porodów. Pierwsze science fiction Czy młoda osoba – przypomnijmy, że Shelley zaczynała pisać „Frankensteina”, będąc 18-latką – z bardzo skromną formalną edukacją mogła stworzyć tak skomplikowane w swojej wymowie dzieło? W przedmowie do jednego z wydań książki sama pisze o sobie, że jest córką „dwóch wybitnych osobistości literackich”. Ojciec, William Godwin, był znanym pisarzem i filozofem polityki, uważanym za jednego z prekursorów anarchizmu. Matka, zmarła tuż po porodzie Mary, była z kolei znaną filozofką i prekursorką myśli feministycznej. Dlatego autorka „Frankensteina” zaczytywała się w młodości w jej książkach. Lektury podsuwał jej też ojciec i dbał, by była dobrze zorientowana w życiu umysłowym swojej epoki. Kiedy więc poznała Shelleya, stali się dla siebie równoprawnymi intelektualnie partnerami, czytając te same książki, ucząc się języków i inspirując nawzajem. Choć więc Percy Shelley miał niewątpliwy udział w powstawaniu „Frankensteina”, to książka w przeważającej części była dziełem jego młodej partnerki. Mary, pisząc powieść, więcej wiedziała o sprawach płci i śmierci, jak również o życiu umysłowym, w tym naukowym swojej epoki niż kobiety, które wzrastały w bardziej typowych dla ówczesnych czasów warunkach. Część krytyków literatury uznaje „Frankensteina” za pierwsze dzieło mające wszystkie istotne cechy gatunku fantastyka naukowa. Jednak dla współczesnego czytelnika może ono nie być przystępną lekturą. Zarówno z powodu pretensjonalnego stylu, jak i konstrukcji – to powieść szkatułkowa, bez wszechwiedzącego narratora, częściowo napisana w formie listów słanych przez jej bohaterów. Ponadto w kluczowych scenach autorka pisze bardzo lapidarnie. Weźmy dramatyczny moment stworzenia ze zwłok monstrum: „Była posępna noc listopadowa, gdy ujrzałem, jak zbliża się cel moich trudów. Z niepokojem wezbranym do granic udręki zgromadziłem wokół siebie życiodajne instrumenty, iżby tchnąć iskrę życia w martwą rzecz leżącą u mych stóp. Deszcz bębnił smętnie o szyby, (…) gdy w przygasłym świetle ujrzałem, jak stwór otwiera tępe, żółte ślepie; po chwili westchnął ciężko, a przez jego członki przebiegło konwulsyjne drgnienie”. Również wcześniejsze przełomowe odkrycie Wiktora Frankensteina zostaje opisane tylko ogólnie: „Po wielu dniach i nocach niewiarygodnego znoju udało mi się odkryć przyczynę powstawania życia. Ach, nie tylko! Sam stałem się władny tchnąć życie w martwą materię”. A jednak ta lapidarność miała się okazać wielkim atutem książki, sprawiając, że z czasem jej bohaterowie zawładnęli masową wyobraźnią i wywarli ogromny wpływ na postrzeganie nauki, a szczególnie biologii. Shelley zostawiła bowiem ogromne pole do interpretacji. Już w 1823 r. w Londynie wystawiono przygotowaną na podstawie „Frankensteina” sztukę teatralną, która wywołała sensację. To za jej sprawą w języku angielskim pojawił się wówczas przymiotnik frankensteinowski. Tylko w ciągu następnych trzech lat powieść Shelley adaptowano kilkanaście razy na potrzeby sceniczne w Anglii i Francji, mocno upraszczając jej treść. Koncentr

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.