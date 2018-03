Przemek Berg Prof. Agnieszka Pollo o tym, jak wyglądał Wszechświat 7-8 mld lat temu Galaktyczna piana Rozmowa z prof. Agnieszką Pollo z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych o badaniu struktury dawnego Wszechświata.

Leszek Zych/Polityka Prof. Agnieszka Pollo PRZEMEK BERG: – Podobno wiadomo, jak wyglądał Wszechświat 7–8 mld lat temu, gdy był o połowę młodszy niż obecnie?

AGNIESZKA POLLO: – Tak, to prawda. Wiemy, że miał już wtedy strukturę dość podobną do obserwowanej obecnie, o charakterystycznej budowie. Niedawno udało się sporządzić trójwymiarową mapę istotnego fragmentu Wszechświata z okresu, gdy był miliardy lat młodszy. Jest ona nawet przygotowana w formie wideo. Mapa powstała dzięki przeglądowi nieba o nazwie VIPERS, co na polski można przetłumaczyć jako Publiczny Pozagalaktyczny Przegląd Przesunięć ku Czerwieni, realizowany na multispektrografie VIMOS.

Po ośmiu latach obserwacji zakończyliśmy etap zbierania danych, a nieco ponad rok temu wstępnie opracowane wyniki udostępniliśmy światu, więc kto chce, może z nich korzystać. A my, oczywiście, też nadal je analizujemy. Jaki był cel tego przeglądu? Głównym celem było badanie galaktyk i wielkoskalowej struktury Wszechświata sprzed około 7–8 mld lat. Ale z tym zadaniem wiąże się cel równie ważny, który skrótowo określić można jako badanie natury ciemnej energii. Czyli chodzi tu o nową, współczesną odsłonę słynnej einsteinowskiej stałej kosmologicznej. W przeszłości była przez długi czas bagatelizowana, ale odkrycie pod koniec XX w. faktu, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, pokazało, że trzeba ją jednak brać pod uwagę. Mechanizm przeciwstawiający się grawitacji i rozpychający Wszechświat nazwano umownie ciemną energią. Pytanie zasadnicze brzmi, czym jest ta energia, jaką ma naturę, czy rzeczywiście jest stała w czasie i przestrzeni, czy może nie. Czym ten przegląd różni się od podobnych przedsięwzięć realizowanych wcześniej? Jego wyjątkowość polega na tym, że jest duży, obejmuje spory obszar kosmosu. Wcześniejsze przeglądy nieba, które sięgały równie daleko, były o wiele mniejsze, obserwowano w nich kilkaset albo najwyżej kilka tysięcy galaktyk. Pomiary w tych przeglądach w każdym kawałku nieba wyglądały inaczej. Na początku tego wieku powstały przeglądy nieco większe, na przykład VIMOS Deep Sky Survey (VVDS), też realizowany w Chile, w którym także uczestniczyłam. W nich obserwowaliśmy już tysiące galaktyk. To jednak wciąż było zbyt mało. W przeglądzie VIPERS zbadaliśmy ok. 90 tys. galaktyk na obszarze nieba o powierzchni 24 stopni kwadratowych. Rozmiar obserwowanego obszaru ma tu podstawowe znaczenie, ponieważ siła stojąca za ciemną energią – w większym jeszcze stopniu niż grawitacja – jest bardzo słaba i dlatego efekty jej działania można śledzić tylko w bardzo dużych skalach. Wszechświat, jak dowodzą obserwacje i symulacje numeryczne, ma strukturę przypominającą plaster miodu albo morską pianę, która z czasem się rozwija i rozrasta. Materia się koncentruje, powstają i powiększają się pustki. Uważamy dziś, że szkielet tej struktury tworzy ciemna materia, a galaktyki rozkładają się na liniach tej struktury, co pozwala ją śledzić. To tak, jakbyśmy w nocy obserwowali nie dom, tylko zawieszone na nim światełka. Nasz przegląd badał rozkład i ruchy tysięcy galaktyk w dużej skali; miał pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy ciemna energia rzeczywiście istnieje, i pozwolić wstępnie zróżnicować jej modele. Co udało się odkryć? Przede wszystkim to, że wielkoskalowa struktura Wszechświata w tym okresie była już bardzo rozwinięta i przypominała tę, którą znamy obecnie, w naszej kosmicznej epoce. I nie tylko cała struktura kosmosu z tamtego okresu przypomina dzisiejszą, także same galaktyki już wtedy były dość podobne do istniejących teraz. Dzisiaj różne galaktyki w różny sposób „śledzą” strukturę Wszechświata, a więc dopasowują się do niej. Galaktyki eliptyczne są umiejscowione w centralnych obszarach gromad galaktyk, a galaktyki spiralne znajdują się zwykle na zewnątrz gromad, są bardziej rozproszone. W przypadku przeglądów sięgających wiele miliardów lat wstecz problem polega na tym, że obserwując galaktyki w tak dużych odległościach, trudno stwierdzić, jakie one są – eliptyczne czy spiralne. Widzimy tak naprawdę tylko małe rozmazane plamki. Jak więc można je rozróżnić? Zazwyczaj pierwsze podejście do rozróżnienia galaktyk polega na analizie ich barw. Wiemy, że galaktyki eliptyczne – wymarłe, zawierające głównie stare gwiazdy – są czerwone, natomiast spiralne, w których procesy powstawania młodych gwiazd wciąż trwają, mają barwę niebieską. W naszym przeglądzie widać, po pierwsze, że już w tamtym okresie mamy zarówno galaktyki czerwone, jak i niebieskie, i czerwone są już w tamtej epoce tam, gdzie powinny być – w centrach gromad, niebieskie zaś na ich obrzeżach. Kolega z naszego polskiego zespołu VIPERS, dr Janusz Krywult z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na podstawie analizy obrazów galaktyk dokonał pomiarów ich kształtów, a więc rozróżnienia na dyskowe i sferoidalne, które z bliższej odległości mogłyby przypominać dzisiejsze galaktyki spiralne i eliptyczne. Wcześniej w podobnych głębokich katalogach, opartych na danych z teleskopów naziemnych, nie robiono pomiarów aż na taką skalę. A w naszych danych po raz pierwszy widzimy, że już wtedy, 7 mld lat temu, galaktyki eliptyczne były przeważnie czerwone, czyli zakończyły tworzenie gwiazd. A galaktyki dyskowe były niebieskie. Czyli udało się zdobyć dużo nowych danych? Ogromnie dużo. I nadal musimy zrozumieć, co tak naprawdę przedstawiają. Powiedziałam, że około 7–8 mld lat temu galaktyki były już mniej więcej takie, jakie znamy dzisiaj. Ale nie do końca – widzimy, że w obserwowanym czasie znaczna część dużych galaktyk nagle z niebieskich zrobiła się czerwona. Podejrzewamy, że złapaliśmy „na gorącym uczynku” powstające galaktyki soczewkowate. Chcielibyśmy zrozumieć, jak to się stało i dlaczego, a co najważniejsze – znaleźć galaktyki, które są właśnie w trakcie takiej zmiany. Jednoznaczna identyfikacja takich galaktyk i zrozumienie mechanizmów, które sprawiają, że galaktyki przekształcają się z jednego typu w drugi, to jedno z wielkich wyzwań. Jak daleko rozciągał się obszar badanych galaktyk? Od 5 do 9 mld lat świetlnych temu. Dlaczego wybrano do badań i obserwacji akurat ten okres istnienia Wszechświata? Badany obszar, choć bardzo oddalony, leży jeszcze w zasięgu naszych obserwacji. Nieco dalej, około 10–11 mld lat świetlnych od nas, obserwacje są już znacznie trudniejsze. Ale był też ważniejszy powód. Otóż jest to szczególny okres historii Wszechświata, w którym zaczął on przyspieszać swoje rozszerzanie. Od momentu Wielkiego Wybuchu Wszechświat rozszerzał się, jego gęstość systematycznie malała, ale działo się to coraz wolniej. A stała kosmologiczna, która wcale nie jest duża, cały czas sobie istniała, tyle że na początku nie odgrywała znaczącej roli. W pewnym momencie jednak gęstość materii spadła tak bardzo, że stała kosmologiczna zaczęła dochodzić do głosu, aż w końcu zrównoważyła, a nawet przerosła grawitację. Przejęła prowadzenie. To się stało właśnie w badanym przez nas okresie. Zatem w pewnym momencie stała kosmologiczna, czyli ciemna energia, zaczęła górować nad siłą grawitacji? Tak, zaczęła górować, nadal góruje oraz będzie górować, i to coraz bardziej. W nauce wszystko jednak trzeba zbadać, niczego nie przyjmujemy na wiarę. Po pierwsze, wydaje się to dziś mało prawdopodobne, ale wciąż jest możliwe, że źle interpretujemy obserwacje i ekspansja Wszechświata jednak nie przyspiesza. Jeśli zaś naprawdę mamy do czynienia z przyspieszaniem, to w grę mogą wchodzić r

