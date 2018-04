Jan Hartman Czy filozofowie są jeszcze potrzebni? Po co nam filozofia Filozofowie już w starożytności wymyślili sobie, że będą mądrą głową ludzkości, myślącą w jej imieniu. I że ludzkość chętnie powierzy im tę rolę. Dziś ludzkość ma wiele głów, a w dodatku lubi myśleć bez pomocy uczonych mentorów.

Peter Horree/Alamy Stock Photo/BEW Fragment „Szkoły ateńskiej” — fresku Rafaela z apartamentów papieskich. A wydawać by się mogło, że nigdy filozofia nie miała się tak dobrze jak dziś. Wielka liczba profesjonalistów tej dziedziny pracujących na uniwersytetach całego świata, tysiące ukazujących się każdego roku książek i numerów czasopism, niezliczone konferencje – wszystko to dowodzi znacznie większego ożywienia i różnorodności niż w ciągu ostatnich kilku stuleci, gdy filozofię stawiano na piedestale, a wybitni jej przedstawiciele, od Kartezjusza i Wolffa (wiek XVII i XVIII) po Bergsona i Russella (wiek XX), byli autentycznymi mentorami elit swoich czasów.

Dzieła wielu szacownych i uznanych filozofów dawnych pokoleń, dzięki którym jesteśmy dziś tu, gdzie jesteśmy, współcześnie mają znaczenie tylko historyczne – gdyby zaproponowali je do druku naszym wydawcom, to w wielu wypadkach musieliby się spotkać z odmową, a nawet gdyby ich prace wydano, pewnie mało kto by je zauważył. To jest normalne i zgodne z oczekiwaniami, bo przecież w filozofii również chcieliśmy postępu. Z pewnością go poczyniliśmy. Kant, gdyby wstał z grobu, musiałby długo studiować, by (ewentualnie) powrócić na pozycję kluczowego filozofa, a swoją „Krytykę czystego rozumu” sam musiałby uznać za dzieło tyleż doniosłe dla dziejów myśli, co zupełnie anachroniczne. Tylko kogo to obchodzi? Wszystko się rozwija, więc filozofia również. Właśnie dlatego, że filozofia ma tyle do zaoferowania światu, tak boleję nad jej upadkiem. Upadkiem jej społecznej recepcji oraz prestiżu. Jak do niego doszło i co w związku z tym tracimy? Uśmiercony profesor Filozof znaczy dziś tyle, co pomniejszy literat. Jeśli potrafi ubierać niezbyt trudne i odrobinę (nie za bardzo!) nonkonformistyczne myśli w atrakcyjną szatę językową, to ambitny wydawca czasopism i książek może go przyjąć do swojej stajni. W każdym kraju Zachodu jest miejsce na kilku takich „filozofów medialnych”. Dzięki nim słowo „filozofia” jeszcze utrzymuje się w obiegu, chociaż z prestiżem bywa różnie – nie każdy publiczny intelektualista reprezentuje typ nobliwy i dostojny... A na uniwersytecie jest nawet gorzej. Instytutami Filozofii i tym wszystkim, co się tam robi, koledzy z innych dyscyplin prawie się nie interesują. Ubywa też studentów filozofii. Z biegiem lat filozofia instytucjonalna, a więc (w Polsce) ponad 1500 osób na etatach w różnych zakładach naukowych, staje się jak ustronna wysepka na wielkim archipelagu kultury. Zilustruję to anegdotą. Kiedyś na zaproszenie rzeczniczki wziąłem udział w debacie na temat lekcji etyki w szkołach. Dekoracją tej publicznej dyskusji był między innymi portret znanego warszawskiego profesora filozofii Jacka Hołówki, któremu przypisano urodzenie w wieku XIX i śmierć zaraz po drugiej wojnie światowej. Pan profesor na szczęście przeżył to swoje uhonorowanie i uśmiercenie w jednym i do dziś ma się dobrze. Pomyłka zaiste miała swoją symboliczną wymowę jako objaw marginalizacji filozofii, bo już po chwili mogłem się przekonać, że pani rzecznik, która zaprosiła nas do udziału w dyskusji, nigdy nie słyszała o tym, że etyka to dyscyplina filozoficzna, zajmująca się moralnością. Sądziła, że etyka to tyle co przyzwoitość, a etyka w szkole to rodzaj świeckiego wychowania w duchu wartości moralnych, alternatywny w stosunku do wypełniania tego samego zadania (równie dobrze) przez księży i katechezę. Na nic tysiące lat uprawiania etyki – w XXI w. można być nawet profesorem i nie mieć pojęcia nie tylko o problematyce etycznej, lecz nawet o tym, że filozofowie się nią z powodzeniem zajmują. Dziś zresztą każdy może nazwać się filozofem – jeśli tylko ma status profesora i napisze książkę „na tematy ogólne”. I owszem – wielu przywdziewa tę togę (lub dżinsy). Ale tylko wtedy, gdy mają jeszcze jakiś zawód bardziej szacowny niż filozof, mogą być pewni, że opinia publiczna, a w konsekwencji sami filozofowie potraktują ich poważnie. Znacznie poważniej, niż gdyby byli wyłącznie profesorami filozofii, czyli nie wiadomo czego. Bo też i faktycznie nie wiadomo czego – filozofia nie ma żadnego określonego przedmiotu ani metody. Wszelkie rozważania dogłębne, ogólne, istotne, wszelkie myślenie radykalne, krytyczne, fundamentalne i nowatorskie staje się z racji tych atrybutów filozoficznym. Filozof może odejść? I, muszę przyznać, coraz częściej się zdarza, że samozwańczy filozofowie radzą sobie nieźle. Wprawdzie mało który fizyk wie, że uprawianie fizyki tylko trochę pomaga w analizie pojęcia czasu albo materii, a tym bardziej nie ma o tym pojęcia zwykły konsument chleba i igrzysk, niemniej jednak uparte filozofowanie grupki emerytowanych fizyków przez kilka dekad sprawiło, że odtworzyli sobie znaczną część tego, co w filozofii wiemy o interesujących ich kwestiach. Inne profesje naukowe również wykształciły sobie swoje „wewnętrzne kadry” filozoficzne i choć nadal polega to najczęściej na wyważaniu drzwi dawno już otwartych, to jednak poziom filozoficznych elukubracji psychologów, socjologów czy historyków niepokojąco rośnie. Za dekadę lub dwie może się okazać, że filozoficzna samoobsługa nauki będzie nie gorsza od usług świadczonych przez zawodowych filozofów. A wtedy popyt na te usługi ustanie już zupełnie. Na terenie nauki ta zasada – promowana zresztą sto lat temu przez samych filozofów, mianowicie neopozytywistów – zaczyna działać. Działa również w sferze debaty publicznej, tyle że z gorszym skutkiem. Tutaj banicja filozofów często prowadzi do regresu i wypierania poważnej i kompetentnej refleksji przez tandetną popfilozofię, z której pewnością siebie i trywialnością musi się jakoś układać również garstka profesjonalnych filozofów mających dostęp do opinii publicznej. Zaproszono mnie niedawno na wielką debatę publiczną na temat „Czy nauka czyni Boga zbędnym?”, czyli, jak to się dawniej mówiło, na temat stosunku wiary do rozumu. Temat klasyczny i nic nowego tu powiedzieć nie można. Ale to, co wiemy, jest ciekawe i nawet trochę się tym zajmowałem. Miałem przeto niemądre złudzenie, że ktoś będzie chciał się dowiedzieć, jak to jest z tą racjonalnością wiary, z tzw. dowodami istnienia Boga itp. Nic z tych rzeczy! Nie zaproszono mnie tam w roli kompetentnego filozofia, lecz ateisty… Organizatorzy i uczestnicy nie sądzili, że problem relacji wiary i wiedzy jest kwestią, na której ktoś się może znać i coś innym wyjaśnić. Raczej było dla wszystkich oczywiste, że jest to sprawa opinii i głos fizyka ma tu wagę nie mniejszą niż głos filozofa. I właściwie tylko pod tym względem treść debaty różniła się od tysiąca podobnych, jakie toczono w XVIII w. Wtedy mówiono z grubsza to samo, tyle że sprawę oddawano w ręce filozofów. A tych następnych dwustu lat jakby wcale nie było. Fizyk z wielkim zadowoleniem z siebie mówił, że skoro fizyka nie wyjaśnia, skąd się wzięły prawa fizyki, to trzeba uszanować miejsce religii, która tłumaczy je istnieniem Boga. Ktoś inny z poważną miną referował starożytne „dowody istnienia Boga”, nie przypuszczając, że to zupełnie tak, jakby na zjeździe lekarzy serwował teorię czterech humorów. Znalazłem się w filozoficznym przedszkolu, z którego wyrzucono przedszkolankę. Tą przedszkolanką byłem akurat ja, lecz nikt mnie nie chciał wpuścić do środka i przywrócić mi moich praw. Domagając się ich, mogłem wyjść na niebezpiecznego uzurpatora lub co najmniej niesmacznego kabotyna. Podziękujmy Arystotelesowi Filozof po kilku stuleciach triumfu i przewodzenia myślącym elitom na powrót stał się retorem do wynajęcia, pomniejszym literatem, komentatorem świata i strażnikiem zbożnych tradycji. Może nie ma co narzekać? Wszak kimś takim był i w starożytnym Rzymie, i w średniowiecznym Paryżu. A jeśli tak bardzo awansował w dobie nowożytnej, to dlatego, że u jej zarania słowo „filozof” miało jeszcze znaczenie tak szerokie, iż obejmowało niemal wszystkie nauki, w tym również tak imponujące swoimi dokonaniami, jak fizyka i biologia, a w wieku XIX psychologia i socjologia. Prestiż tych nowych dyscyplin, wciąż formalnie filozoficznych, karmił filozofów dopóty, dopóki nie zakończył się proces usamodzielniania się nauk szczegółowych, które – choć stworzone jako pewne projekty filozoficzne – przestały być uważane za część filozofii. Być może nic się nie zmieniło – Arystoteles był szanowany nie dla swojej metafizyki, lecz z powodu swych pism przyrodniczych. Średniowieczni filozofowie byli szanowani ze względu na swój wkład do teologii, a nie z powodu swych systemów ontologicznych. I teraz jest podobnie – cenimy naukę, a filozofię o tyle, o ile dokonuje pewnej syntezy wiedzy naukowej i pobudza do myślenia o kondycji człowieka współczesnego. Niestety, to nie takie proste. Filozofowie zrobili dla świata trochę więcej, niż się ludziom wydaje, a ich marginalizacja po kilku stuleciach prosperity jest symptomem końca wielkiej formacji kulturowej, zwanej nowoczesnością. W ramach „projektu nowoczesność” filozofowie (będący twórcami i ideologa

