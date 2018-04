Karol Jałochowski Wszechświat wszechstronnie opisany Niezmienny, piękny i upiorny Trzy obrazy Wszechświata w trzech znakomitych książkach z trzech stron świata. Zestaw obowiązkowy dla inteligencji pracującej i nie tylko.

NASA/ESA Tzw. Ekstremalnie Głębokie Pole Hubble'a. Gwiazdozbiór Pieca. Najdalsze galaktyki Pola leżą w odległości 13,2 mld. lat świetlnych od nas. Sen nocy letniej mieszkańców South Newington (Oxfordshire) przerwał w zeszłym roku głośny trzask. Gałąź starego buku rosnącego na cmentarzu pękła u nasady i odsłoniła pęknięcie na tyle szerokie i głębokie, że buk przestał być bukiem zwykłym, a stał się symbolicznym, bo w rodzinnej wsi Juliana Barboura wszystko jest symboliczne. Rozłupany stał się metaforą stanu obecnej fizyki – dążącej do wielkiego zespolenia, jednej opowieści łączącej wszystkie skale czasu i przestrzeni, ale korzeniami tkwiącej w glebie anachronicznych teorii.

Barbour (ur. 1937 r.) jest niezależnym fizykiem wiodącym życie w harmonii z przyrodą, ze sobą i z sąsiadami. Pisaliśmy o nim kilkakrotnie, zrobiliśmy nawet film („Człowiek, który igra z czasem", sklep.polityka.pl). Pół wieku temu Barbour zauważył, że dwie wielkie teorie opisujące Wszechświat (Newtona i Einsteina) zawierają elementy zupełnie, jak mu się wydaje, zbędne, przychodzące z porządku bardziej sakralnego niż świeckiego, i dopiero ich usunięcie umożliwi zbudowanie teorii ostatecznej. Chodzi głównie o czas. Po 20 latach od premiery trafia wreszcie do polskiego czytelnika kronika jego dociekań, czyli „Koniec czasu". Nie traci na świeżości, a przy okazji zaostrza apetyt na nową książkę, nad którą Barbour właśnie pracuje, proponującą wyjaśnienie przyczyny tego, że czas zdaje się gnać w jednym tylko kierunku. Idea areny Wszechświata zwanej Platonią (dziś nazywaną przez niego Przestrzenią Kształtów) może się niektórym wydać trudna do zaakceptowania, ale książka jest przede wszystkim wyrazem admiracji dla Wszechświata, zakończonym najpiękniejszą chyba odą do jego złożoności, jaką zna literatura naukowa. Tennessee Williams pisał, że „wyrywanie wieczności z rozpaczliwej ulotności jest wielką magiczną sztuczką ludzkiej egzystencji", a Barbour dowodzi, że to wcale nie sztuczka, a „otwarcie naszych oczu", czyli na przykład nauka. Z otwieraniem oczu wiąże się problem, sugeruje George Musser (ur. 1965 r.) w „Upiornym działaniu na odległość". Nagradzany dziennikarz amerykański, współpracownik „Scientific American", wykłada historię niejako komplementarną wobec wielkoskalowej Barbourowej. Kiedy się zejdzie na poziom kwantowy, okaże się, przypomina Musser, że znika to, do czego tak bardzo jesteśmy przywiązani – lokalność, czyli uzależnienie przebiegu zjawisk od ich najbliższego otoczenia. Obiekty zacierają swoje granice, rzeczy ujawniają tajemnicze (upiorne, jak mawiał Einstein) związki jakby zaprzeczające dzielącej je odległości. Musser przedstawia zmagania z pojęciem przestrzeni, „kleju, który spaja Wszechświat" (Barbour), jako przeciąganie liny między zwolennikami jej istnienia i nieistnienia. Nowe teorie sugerują, zauważa Musser, że przestrzeń to forma porządku w świecie, której nie powinniśmy się spodziewać a priori. Czasem jest, a czasem jej nie ma. Podobnie jak nie ma co do tego zgody. Wszyscy w tej kwestii prowadzą wojnę ze wszystkimi, profesorowie obrzucają się inwektywami i używają słów, których znaczenia jeszcze porządnie nie zdefiniowali. Jednak to, co dziś wygląda jak jatka, w przyszłości studenci będą dostawać jako pracę domową – pisze Musser żywo i na gorąco (choć pomijając paru istotnych uczestników). Barbour i Musser zapraszają na ekspedycje do granic nauki, na tereny jeszcze słabo zmapowane (smoki, twistory, macierze S, przestrzenie konfiguracji) i wymagające wytężonej uwagi. Tymczasem to, co znajduje się pośrodku,

