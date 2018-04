Marcin Rotkiewicz Fake newsem w GMO Modyfikowanie po moskiewsku Kolejny temat rosyjskich fake newsów to biotechnologia.

Maxim Shemetov/Reuters/Forum Moskwa, jednoosobowy protest przeciwko importowi produktów GMO. Anglojęzyczne kanały telewizyjne i radiowe. Internet, a w nim stosownie prowadzone witryny i portale. A także boty, czyli programy komputerowe udające ludzi i preparujące wypowiedzi na różne tematy, oraz tzw. trolle – ludzie piszący pod fałszywymi tożsamościami komentarze po rosyjsku i angielsku w mediach społecznościowych. To broń Moskwy w kampanii dezinformacyjnej. Zachodnie media, odkrywając co jakiś czas nowe fakty na jej temat, skupiają się głównie na celach politycznych: wpływaniu na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej oraz kształtowaniu odpowiedniego wizerunku Rosji.

Straszenie Janną Badacze chcieli sprawdzić, jaką rolę odgrywają amerykańskie media w kształtowaniu negatywnego nastawienia sporej części opinii publicznej do nowoczesnej biotechnologii rolniczej, czyli uzyskiwania np. większej odporności roślin na choroby czy suszę za pomocą narzędzi inżynierii genetycznej. Innymi słowy chodziło im o słynne GMO. Wielu naukowców – na podstawie wyników tysięcy analiz – zapewnia, że są one równie bezpieczne, co konwencjonalne rośliny. Potwierdzają to doświadczenia rolników, którzy wysiewają je od ponad 20 lat (dziś stanowią 12 proc. światowych upraw) i ani środowisku, ani ludziom nie dzieje się z tego powodu nic złego. Mimo to genetycznie zmodyfikowane organizmy od prawie trzydziestu lat budzą spore kontrowersje i obawy. Shawn Dorius i Carolyn Lawrence-Dill wzięli więc pod lupę teksty oraz komentarze publikowane na stronach internetowych telewizji kablowych MSNBC, CNN i FOX News oraz portali informacyjnych Breitbart i Huffington Post. Taki dobór mediów wynikał nie tylko z ich dużej popularności. Naukowcom zależało również na tym, by reprezentowały szerokie spektrum poglądów politycznych – od konserwatywnych po liberalne. Byli też ciekawi, jak pod tym względem wypadają anglojęzyczne media rosyjskie. Dlatego dołączyli do swojej listy stronę internetową telewizji Russia Today oraz portal informacyjny Sputnik (ma on również polską mutację), uruchomiony w 2014 r. i będący częścią rosyjskiej agencji informacyjnej, do której należą także rozgłośnie radiowe. Okazało się, że aż 53 proc. tekstów zawierających skrót GMO zostało opublikowanych przez Rosjan – więcej niż na wszystkich badanych amerykańskich stronach internetowych łącznie. Ponadto w znakomitej większości przedstawiały biotechnologię rolniczą w negatywnym świetle, eksploatując wszystkie dobrze znane lęki i mity, które narosły przez lata wokół organizmów modyfikowanych genetycznie: m.in., że „skażą” niezmodyfikowane uprawy, spowodują większą chemizację rolnictwa i są szkodliwe dla zdrowia. Rosjanie tworzyli też wręcz absurdalne fake newsy, byle tylko skrót GMO źle skojarzył się czytelnikom. Wykorzystali w tym celu również komary, a konkretnie przenoszony przez nie wirus Zika. Może on prowadzić do małogłowia u dzieci, jeśli ich matki w okresie ciąży zostały nim zarażone – takie przypadki odnotowano jakiś czas temu w Ameryce Południowej. Powstał pomysł, by zmodyfikować genetycznie komary tak, by zmniejszyć ich populację, a tym samym pomóc w walce z wirusem. Czytelnicy sterowanych przez Moskwę anglojęzycznych mediów dowiedzieli się zaś, że to właśnie genetycznie zmienione owady przenoszą Zikę. W publikacji prezentującej wyniki swoich badań amerykańscy naukowcy konstatują: treści zamieszczane na rosyjskich anglojęzycznych portalach informacyjnych dokładnie wpisują się w strategię rosyjskiej wojny informacyjnej. Ich wnioski potwierdza amerykański dziennikarz naukowy Andrew Porterfield, który dodaje, że do walki z GMO zaangażowane zostały boty, takie jak działająca od 2014 r. i zdemaskowana trzy lata później „Janna Abrams”. Wbijanie klina Dlaczego Rosja zdecydowała się na nową odsłonę walki z Zachodem? W połowie czerwca 2016 r. moskiewskie władze wprowadziły na swoim terytorium zakaz produkcji i importu żywności powstałej z użyciem GMO. Nowe przepisy interpretowane są jako chęć wykreowania wizerunku Rosji jako kraju produkującego jedzenie naturalne. Tym bardziej że rolnictwo, w tym eksport m.in. zbóż, staje się coraz ważniejsze dla rosyjskiej gospodarki. Sam Władimir Putin jakiś czas temu stwierdził, że Rosja powinna zmierzać ku uprawom organicznym (w Polsce nazywanym ekologicznymi) i stać się największym dostarczycielem „zdrowej, wysokiej jakości żywności” oraz osiągnąć samowystarczalność do 2020 r. Rolnictwo organiczne to dość specyficzne podejście (stanowi 1,1 proc. światowych upraw), które w sporym stopniu opiera się na ideologii, a nie racjonalnej ocenie, jakie technologie rolnicze najlepiej służą ochronie środowiska naturalnego. Stowarzyszenia producentów organicznych jeszcze w latach 90. odrzuciły możliwość wykorzystywania roślin powstałych dzięki precyzyjnym metodom inżynierii genetycznej. Był to sprytny krok marketingowy, gdyż w tamtym czasie opinia publiczna, szczególnie w Europie, zaczynała bać się GMO. Nie znaczy to, że rolnicy organiczni nie uprawiają zmodyfikowanych genetycznie roślin. Robią to, tyle że ich odmiany powstały za pomocą starszych i znacznie mniej precyzyjnych metod, takich jak mutageneza, czyli wywoływanie, m.in. za pomocą promieniowania jonizującego, tysięcy przypadkowych mutacji. Produkty rolnictwa ekologicznego przez część konsumentów, zwłaszcza zamożnych mieszkańców zachodnich miast, postrzegane są jako zdrowsze i bardziej naturalne, choć na to pierwsze nie ma dowodów naukowych, a większa „naturalność” jest raczej przekonaniem niż faktem. Globalny rynek produktów spod znaku „eko” w 2016 r. wart był ok. 90 mld dol. To bardzo łakomy kąsek dla rosyjskich producentów. Ale Rosjanie mogą na walce z GMO upiec jeszcze kilka pieczeni, poza promowaniem siebie jako wytwórców „zdrowej żywności”. Ponieważ Unia Europejska do GMO podchodzi bardzo restrykcyjnie

