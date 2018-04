ZL II edycja konkursu mFundacji Młodzi naukowcy robią kolejny „Krok w przyszłość” Matematyka to nie wiedza tajemna, dla garstki pasjonatów, ale fundament logicznego myślenia. Pomaga w zdobyciu ścisłego wykształcenia oraz w zrozumieniu otaczającego nas świata.

Tadeusz Późniak/Polityka Laureaci konkursu od lewej: Konrad Deka, Agnieszka Hejna i Kamil Rychlewicz. Od czterech lat Fundacja mBanku wspiera edukację matematyczną na różnych poziomach – od przedszkola po szkoły wyższe. Celem działań jest nie tylko kreowanie pozytywnego wizerunku matematyki, pokazywanie, jak interesująca i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia, ale także inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań w uczeniu matematyki. – Setki szkół i organizacji pozarządowych skorzystało ze wsparcia mFundacji. Ponad 400 tys. beneficjentów, w tym dzieci, uczniów i studentów, wzięło udział w kilkuset sfinansowanych przez nas projektach – mówi jej prezes Iwona Ryniewicz.

Nic więc dziwnego, że do kolejnej, drugiej edycji konkursu zgłoszono 34 prace z różnych ośrodków akademickich. – Wszystkie nadesłane prace były na wysokim poziomie i jury miało trudny orzech do zgryzienia, by wybrać najlepszą – mówił podczas gali rozdania nagród prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem przewodniczący jury. Tematyka prac pokazywała, jakie dziedziny matematyki są obecnie interesujące dla studentów. Wśród nich m.in. teoria gier, analiza harmoniczna, topologia, algebra, szeregi czasowe czy statystyka. Do ścisłego finału zakwalifikowano osiem prac, a spośród nich nagrody finansowe przyznano autorom trzech najlepszych (ramka: Laureaci konkursu „Krok w przyszłość”). Statuetkę „STEFCIO” ufundowaną na cześć wybitnego polskiego matematyka Stefana Banacha oraz 20 tys. zł otrzymała Agnieszka Hejna, obecnie doktorantka w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską z zakresu analizy harmonicznej: „O zlokalizowanych sharp funkcjach” . Po raz pierwszy analiza harmoniczna pojawiła się przy okazji badania zjawiska przepływu ciepła, a dziś obecna jest w wielu dziedzinach matematyki i w wielu praktycznych zastosowaniach. Na przykład w medycynie: rentgenografii, tomografii komputerowej, jak również w przetwarzaniu i poprawie jakości obrazów czy kompresji danych (zmniejszeniu ich objętości). Wiele obiektów, np. fale dźwiękowe czy zdjęcia, można opisać za pomocą funkcji matematycznych, a następnie zbadać ich matematyczne własności. Jednym z narzędzi do badania własności funkcji jest wprowadzona w 1972 r. przez Ch. Feffermana i E.M. Steina sharp funkcja. – W swojej pracy wprowadzam pojęcie tzw. zlokalizowanej sharp funkcji. Lokalizacja polega na modyfikacji definicji klasycznej sharp funkcji – ograniczeniu pewnego zbioru kostek do mniejszego, zlokalizowanego zbioru – mówiła Agnieszka Hejna po odebraniu nagrody. Przed nią wyjazd na konsultacje do ośrodka analizy harmonicznej w Kolonii, a potem udział w międzynarodowej konferencji poświęconej tej dziedzinie matematyki. *** Członkowie jury konkursu Prof. dr hab. Paweł Strzelecki – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski – Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski Lidia Jabłonowska-Luba – wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem Dr hab. prof. UW Marek Kordos – Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski Dr hab. Łukasz Pańkowski – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Paweł Rowiński – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Dov Bronisław Wajnryb – Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej *** Laureaci konkursu „Krok w przyszłość” Agnieszka Hejna, Uniwersytet Wrocławski, główna nagroda w wysokości 20 tys. zł i statuetka STEFCIO za pracę magisterską „O zlokalizowanych sharp funkcjach” , promotor prof. dr hab. Jacek Dziubański. Kamil Rychlewicz, Uniwersytet Warszawski, wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł za pracę licencjacką „Combinatorial aspects of toric ideals”, opiekun dr hab. Andrzej Weber. Konrad Deka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł za publikację naukową „Some properties of regular and rational sets” przyjętą do druku w Acta Arithmetica, opiekun dr hab. Dominik Kwietniak. *** Dyplomy otrzymali: Klaudiusz Czudek, Uniwersytet Gdański Robert Kwieciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bartłomiej Zawalski, Uniwersytet Warszawski Błażej Żmija, Uniwersytet Jagielloński *** Piękny pomysł Rozmowa o matematyce i nagrodzie „Krok w przyszłość” z Markiem Kordosem, pomysłodawcą konkursu, emerytowanym profesorem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Czy matematyka rzeczywiście staje się nauką coraz bardziej obecną i potrzebną w naszych czasach? Matematyka zawsze była wszechobecna. A istniejące liczby rzeczywiste pozwalają opisywać praktycznie wszelkie przejawy rzeczywistości. Matematyka jest o tyle potrzebna, o ile ludzie chcą dokładnie opisywać świat. Od stuleci była obecna w życiu wielu ludzi. Wraz z rozwojem rozmaitych dziedzin stała się przez nie coraz bardziej wchłaniana, wykorzystywana. Budowniczowie katedr gotyckich nie mieli doktoratów i habilitacji, ale wiedzieli bardzo dużo o przestrzeni. Często nie uświadamiamy sobie, że właśnie operujemy czymś matematycznym. Na przykład kwestia podobieństwa będącego tzw. automorfizmem naszej geometrii, co wie niewielu, ale to nie przeszkadza, że każdy instynktownie rozumie, co to znaczy podobne. Wraz z rozwojem zdobywamy wiedzę matematyczną poza jakąkolwiek formalizacją. Można natomiast powiedzieć, że znaczenie matematyki jest na pewno coraz bardziej uświadamiane – co więcej, coraz bardziej zaawansowany jest nasz sposób panowania nad światem, w którym matematyka bywa bardzo przydatna. Czy prawdą jest twierdzenie, że matematyka dzisiaj otwiera wiele drzwi, że mając wykształcenie matematyczne, można sobie świetnie radzić w wielu innych dziedzinach? Socjologicznie to jest prawda. Pierwsi dostrzegli to Anglicy, chyba 40 lat temu, ponieważ już wówczas twierdzili, że chętniej zatrudniają matematyków w zarządzaniu firmami. Przy czym nie była to jeszcze wtedy tendencja świadoma. Ktoś zadał sobie trud, by zbadać, jakie wykształcenie dominuje w jakich zawodach, i stwierdził, że matematycy są pożądani w wielu dziedzinach. Na przykład w bankowości, chociaż sami matematycy twierdzą, że jeśli chcesz iść do banku, lepiej zapomnij o tym, że jesteś matematykiem. Ale wydaje się, że uprawianie matematyki to jest – tak zawsze uważał Wschód – wspaniały trenażer umysłu. A dobrze wytrenowany umysł zawsze się przyda. A jednak matematyka w kulturze zachodniej nie jest wyłącznie trenażerem. Daje pewność. Po co stworzono wiedzę wymagającą bezwzględnej pewności? Matematykę wymyślono wtedy, gdy ludzie zaczęli się zastanawiać, czym właściwie człowiek różni się od nieczłowieka. Były dwa powody. Pierwszy, poważniejszy, to potrzeba konstatacji p

