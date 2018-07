Agnieszka Krzemińska Zanim wymyślono lodówkę... Długa historia chłodu Lodówka to wynalazek stosunkowo niedawny. Ale na to, że w zimnie żywność można przechowywać dłużej, ludzie wpadli już w pradziejach.

International Film Service/Buyenlarge/Getty Images Dostarczanie bloków lodu okazało się niezłym biznesem w rozrastających się miastach (USA, zdjęcie z czasów pierwszej wojny światowej). W ciepłym klimacie człowiek pradziejowy nie marzł i miał to szczęście, że żywność była dla niego stale dostępna. Ale za to musiał szybko zjadać to, co zebrał lub upolował. Nawet poddane obróbce cieplnej rośliny czy mięso nadawały się do spożycia krótko, więc z resztek uczt korzystali padlinożercy. Na północy zaś flora na kilka miesięcy znikała pod śniegiem i człowiek zdany był na swe umiejętności myśliwskie oraz zapasy z lata. A te trzeba było odpowiednio zakonserwować i przechować. Słona potęga Pradziejowi myśliwi zauważyli, że żywność można wysuszyć, dzięki czemu nie dochodzi w niej do procesów gnilnych.

Inaczej z wieprzowiną, która posolona i wysuszona niezmiennie uchodzi za przysmak. Sól to kolejny prastary konserwant żywności, dlatego od neolitu – wraz ze zwiększeniem potrzeby gromadzenia zapasów przez osiadłych rolników – stała się niezbędnym surowcem. Funkcjonująca między 800 a 450 r. p.n.e. kultura halsztacka (jej nazwa pochodzi od austriackiego miasta Hallstatt, a słowo hall w języku celtyckim to sól) wzbogaciła się właśnie na „białym złocie”. Kopalnie od połowy II tys. p.n.e. były bowiem również spiżarnią gigantycznego przedsiębiorstwa mięsnego, w którym produkowano na eksport tony bekonu. Setki kilogramów kości świń dowodzą, że wieprzowinę peklowano w solance, a później suszono w starych podziemnych korytarzach, w których utrzymuje się stała temperatura 8 st. C. Z najnowszych analiz prowadzonych przez genetyków z Wiednia wynika, że świnie hodowano na miejscu, ale też zwożono do Hallstattu z daleka, np. znad Dunaju i okolic Klagenfurtu. Sól i chłód jaskiń nadawały się też do trzymania zasolonych (kiszonych) warzyw czy produktów powstałych na bazie mleka, co współcześnie nadal wykorzystywane jest do produkcji różnych gatunków serów. Według legendy słynny roquefort wynalazł pasterz, który zostawił w jaskini skalnego masywu w dzisiejszym miasteczku Roquefort sur Soulzon we Francji zasolony owczy twaróg. Po jakimś czasie zmienił się on pod wpływem znajdujących się w jaskini pleśni (Penicillium roqueforti), cyrkulacji powietrza i temperatury w pyszny ser. Być może to jego smakiem zachwycał się w I w. Pliniusz Starszy. Jaskinie, pieczary, stare kopalnie nie zawsze były pod ręką, a suszenie, solenie, zatapianie w miodzie i wędzenie w dymie zmieniały smak, więc na zachowanie świeżości produktów były i inne pomysły. Na przykład zanurzało się je w koszach w zimnej wodzie jeziora czy strumienia, co do dziś zresztą robią ludzie na biwakach. Poza tym przodkowie szybko zdali sobie sprawę z konserwujących właściwości bagien, które też służyły im jako lodówki. Archeolodzy już kilka razy trafiali na schowane w torfie beczki z tłuszczem. Największą – ważącą 47 kg i mającą ok. 3 tys. lat – odkryto w 2009 r. w Ballard koło Tullamore w Irlandii. W tym wypadku znajdujący się w niej biały tłuszcz był masłem, ale w kilku innych beczkach z bagien znajdował się wytopiony ze słoniny smalec. Tam, gdzie nie było bagien i zimnych strumieni, jedzenie trzymano w studniach albo w specjalnie do tego przygotowanych jamach. Szybko bowiem zauważono, że żywność ułożona w dołach i przykryta śniegiem może zachować świeżość aż do roztopów, czyli nawet kilka miesięcy. Jako chłodnia mógł służyć jeden z odkrytych w centrum Bytomia szybów z XV w., bo znajdujące się na jego dnie dobrze zachowane dzbany miały sznurki na uchach. Badacze natrafiają też w piwnicach średniowiecznych kamienic na wydzielone pomieszczenia, które interpretują jako tzw. lodownie. Jako pierwsi technikę ich budowania opracowali starożytni, ponieważ zamożni przedstawiciele wysokorozwiniętych cywilizacji nie zamierzali rezygnować w lecie ze świeżych ostryg i lodów. Zimna podróż Chińczycy już w VIII w. p.n.e. przechowywali żywność w dołach obłożonych lodem sprowadzanym z gór. Neron wysyłał ponoć niewolników w lecie po śnieg w znajdujące się w pobliżu Rzymu Góry Albańskie, by mieć czym chłodzić wino do picia i wodę do kąpieli. Starożytni krytykowali tak absurdalną zachciankę cesarza, widząc w niej przesadę, którą Seneka Młodszy nazwał contra se ingeniosa luxuria – zbytkiem wyrafinowanym w szkodzeniu samemu sobie. Ale samo posiadanie lodowni było w Imperium Romanum dość powszechne. Peter-Andrew Schwarz z Universität Basel stara się dowieść na drodze eksperymentu, że głęboki na 4 m szyb znaleziony w rzymskim mieście Augusta Raurica (20 km od Bazylei) służył jako jedna z nich. Najpierw zimą 2016 r. wypełnił śniegiem zbudowaną ze studentami replikę szybu, ale okazało się, że temperatura na jej dnie nie spadła poniżej zera nawet w lutym. Dlatego rok później zmodyfikował metodę i w dole kazał poukładać warstwy śniegu i lodu (mieszkańcy Augusta Raurica wyławiali zimą krę z Renu, dziś jej nie ma, bo stojące wzdłuż rzeki zakłady podnoszą temperaturę wody). – Tym razem śnieg utrzymał się aż do czerwca, a na dnie szybu temperatura wzrastała stopniowo do 15 st. C. To pokazuje, że system chłodzenia spokojnie wystarczał do przechowywania owoców, jak jabłka i gruszki, lub warzyw, np. kapusty, kopru włoskiego czy marchwi – zapewnia prof. Schwarz. W tym roku Szwajcarzy postanowili sprawdzić trzecią metodę, praktykowaną na Majorce do 1927 r. w górach Serra de Tramuntana. Tamtejsi nevaters („zbieracze śniegu”) gromadzili pojawiające się na szczytach przez kilka dni zimy „białe złoto” w tzw. cases de neu (domach śniegu). Stosowali przy tym kilka trików – mocno ubijali biały puch, zmieniając go w lód, i układali go warstwami, przekładając sypkim śniegiem i słomą lub trzciną. Powstające między śniegiem a źdźbłami pęcherzyki powietrza tworzyły dodatkową izolację. Dzięki tej technice otrzymywali zwarty lód, który w środku lata zwozili na mułach do stolicy w Palmie, gdzie kupowały go szpitale i handlarze rybami. Szwajcarzy w Augusta Raurica poszli ich śladem, licząc, że lód utrzyma się w replice rzymskiej lodowni aż do sierpnia. O tym, że w Augusta Raurica musiały być w lecie magazyny z lodem, świadczą muszle ostryg, które musiano przywieźć znad oddalonego o 600 km morza. Niewykluczone, że bogacze chcieli się rozkoszować ich smakiem przez cały rok, więc nawet jeśli rzymskie drogi przyspieszały transport, ryby i owoce morza musiały być w podróży odpowiednio chłodzone, by u jej celu nadawać się do spożycia. Gromadzony w chłodniach miast rzym

