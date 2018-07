Odkrycie w Sakkarze – szansa na poznanie tajemnic mumifikacji

Szef niemiecko-egipskiego zespołu archeologów z Uniwersytetu w Tybindze dr Ramadan Badry Hussein. All rights reserved by University of Tübingen.

Odnaleziona w Sakkarze maska kapłana bogini Mut to wyjątkowe znalezisko. Znane są jedynie dwie inne podobne maski z grobowców prywatnych (ostatnia odnaleziona w 1939 r.).

Maska grobowa kapłana bogini Mut.

Pozłacana maska grobowa ze srebra, z oczami z kalcytu, obsydianu oraz onyksu należąca do kapłana bogini Mut.

Niemiecko-egipska ekipa archeologów z Uniwersytetu w Tybindze miała szczęście natrafić na nekropolii w Sakkarze (25 km od Kairu) na kilka grobów szybowych z 35 mumiami w drewnianych trumnach, urnami kanopskimi z wnętrznościami zmarłych oraz figurkami uszebti. To dość standardowy zespół zabytków na nekropoli miasta Memfis, wyjątkowa była tylko pozłacana maska grobowa ze srebra i z oczami z kalcytu, obsydianu oraz onyksu, należąca do kapłana bogini Mut, który żył za panowania faraona Amazisa (570–526 p.n.e.).

Piękna maska grobowa, wyjątkowy warsztat balsamierski

Wszyscy zachwycają się maską – i słusznie, jest bowiem nie tylko piękna, ale i wyjątkowa, bo dotychczas udało się znaleźć jedynie dwie inne maski w grobowcach prywatnych (ostatnio w 1939 r.), które zazwyczaj okradali grabarze już w trakcie pogrzebu. Jednak pod względem naukowym o wiele ciekawszy jest skromny budynek z cegły suszonej i bloków wapiennych, znajdujący się nad wejściem do jednego z grobowców. Jest to bowiem warsztat balsamierski, który funkcjonował od połowy VII do końca V w. p.n.e. Wskazują na to dwie kamienne niecki, w których specjaliści od mumifikacji trzymali ciała zmarłych w sodzie (natronie), by je wysuszyć i pozbawić łatwo psującego się tłuszczu. Poza tym archeolodzy znaleźli bandaże do owijania mumii oraz trzymetrowy szyb – rodzaj magazynu, w którym pracownicy zakładu trzymali pojemniki z ingrediencjami do balsamowania oraz miarki służące do odmierzania ich proporcji. Na wielu garnkach i misach są podpisy mówiące, co w nich przechowywano.

Staroegipscy balsamiści (utiu) – pogardzani, choć niezbędni

Mumie to wizytówka starożytnego Egiptu. Wzięło się to stąd, że starożytni mieszkańcy Doliny Nilu wierzyli, że do odrodzenia w zaświatach niezbędne jest zachowanie imienia i ciała. Najstarsze mumie były naturalne, czyli zachowane dzięki suchemu klimatowi pustynnemu, ale już w III tys. p.n.e. zaczęto ingerować w proces mumifikacji. Jak pisze w naszym dodatku historycznym o starożytnym Egipcie prof. Teodozja Rzeuska, w zakładach balsamierskich, czyli Czystych Miejscach (uwab et en ut), usuwano z ciał wnętrzności i osuszano je, by potem owinąć w bandaże. Zajmowali się tym balsamiści (utiu). Paradoks chce, że ta niezwykle potrzebna, ale jednocześnie brudna robota nie była nad Nilem szanowana, nie zajmowali się nią lekarze, tylko zwykli rzemieślnicy, stojący najniżej w hierarchii społecznej. Antyczni kronikarze pisali, że rzucano za nimi kamieniami, a z „Dziejów” Herodota dowiadujemy się, że krążyły plotki, jakoby wykorzystywali zwłoki młodych kobiet, więc na wszelki wypadek przywożono je do zakładów, gdy już zaczynały cuchnąć.

Zapewne dlatego, że niepiśmienni balsamiści nie byli kształconymi lekarzami, do naszych czasów nie zachowały się żadne staroegipskie teksty, które przedstawiałyby kolejne etapy preparowania zwłok. Zachował się co prawda dokument zawierający „Rytuał balsamowania” z uwagami technicznymi i formułami, jakie recytował kapłan, ale po pierwsze, jest bardzo późny (z I w. p.n.e.), a po drugie, dotyczy jedynie końcowego etapu balsamowania zwłok.