Paweł Walewski Alzheimer: czy wczesna diagnoza ma sens? Ułatwić znikanie Nie ma sposobu na jej wyleczenie, a w Polsce nawet systemu opieki. Zatem po co wcześnie diagnozować chorobę Alzheimera?

Fanatic Studio/Getty Images Tylko co piąty chory w Polsce został prawidłowo zdiagnozowany we wczesnej fazie otępienia w chorobie Alzheimera. Są tacy, którzy takich wątpliwości nie mają. Eksperci znający się na problemach otępiennych – w 38-milionowym kraju jest ich zaledwie kilkudziesięciu. Oraz opiekunowie osób dotkniętych alzheimerem – tych jest już ponad 300 tys. Urzędnicy ministerstwa mówią: w związku z tym, że jest to choroba nieuleczalna, nie ma sensu dowiadywać się o zagrożeniu przed wystąpieniem bardziej zaawansowanych objawów. Utwierdza ich w tym Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: „Nie mamy leków, które likwidowałyby przyczynę choroby Alzheimera, zresztą nie do końca ją znamy (dlaczego w mózgu u niektórych osób odkłada się amyloid i białko tau?

Utwierdza ich w tym Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: „Nie mamy leków, które likwidowałyby przyczynę choroby Alzheimera, zresztą nie do końca ją znamy (dlaczego w mózgu u niektórych osób odkłada się amyloid i białko tau?), więc nie rekomendujemy ministrowi wydania zaleceń do przeprowadzania badań przesiewowych” – tak można streścić jej stanowisko, które usłyszeli członkowie związku stowarzyszeń opiekunów, skupieni w organizacji Alzheimer Polska. – Każe nam się czekać z rozpoznaniem na objawy – podsumowuje dr Jarosław Derejczyk, wojewódzki konsultant ds. geriatrii na Śląsku. – Ale jakie? Czy te, kiedy chory wyjdzie z domu i zagubi się rozebrany w parku? Czy może, kiedy samotna wdowa spowoduje wybuch gazu lub zaleje 10-piętrowy budynek? Tylko co piąty chory w Polsce został prawidłowo zdiagnozowany we wczesnej fazie otępienia w chorobie Alzheimera. Organizatorzy wrześniowej konferencji „Alzheimer w rodzinie” w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (to jedyny jak na razie urząd, który od kilku lat cyklicznie przygotowuje spotkania edukacyjne na ten temat) próbowali pierwszy raz, wzorem innych krajów, oddać głos samym chorym. Ale mimo przewidzianego w programie wykładu takiej osoby, nie udało się nikogo znaleźć – polski pacjent z alzheimerem jest już zazwyczaj w tak zaawansowanym stanie, że publiczne występy są niemożliwe. Drugi powód to wstyd. Najpierw wielu z tej choroby żartuje, mówiąc, że Alzheimer to ten paskudny Niemiec, który wszystko chowa w domu, po czym ukrywa swych bliskich, krępując się ich zachowań. Więcej ruchu Mamo, czego ty wiecznie szukasz – takie pytania zaczęły się pojawiać w domu rodziców pani Lucyny Rączy z Rzeszowa pięć lat temu. – Te zachowania budziły uśmiech politowania, czasem powodowały nasze zniecierpliwienie, ale nikt nie odbierał ich jako sygnału ostrzegawczego. Wtedy jeszcze 79-letnia kobieta radziła sobie w codziennych sprawach całkiem dobrze. A gdy nie potrafiła trafić do domu, po prostu pytała innych o drogę, podając właściwy adres. Gdy zaczęła jednak mylić wnuka z synem, pani Lucyna, z wykształcenia prawniczka, wybrała się z nią do neurologa. „Pani Władysławo, jak u pani z pamięcią?” – zapytał radośnie lekarz, na co kobieta z nieukrywaną dumą odparła, że wspaniale, więc skomentował to, zwracając się do córki: „No widzi pani, u mamy z pamięcią wszystko w porządku!”. Wywiad rodzinny? Żaden. Testy? Niepotrzebne. Leki? Zbędne. Diagnoza? Nie ma powodu do obaw. To uśpiło czujność rodziny aż do śmierci ojca – bo kiedy wracali z mamą z pogrzebu, ta zapytała: „A kogo my właściwie pochowaliśmy?”. Dom był zadbany, zakupy zrobione, a jednak jej opowieści stawały się coraz dziwniejsze. Pani Lucyna zaczęła jej dowozić obiady, ale starsza pani wolała poszukiwać dla siebie jedzenia to w restauracji, to w pobliskim przedszkolu. – Uważano mnie za wyrodną córkę, która głodzi matkę, gdyż informacja o wyłudzaniu posiłków dotarła do pracowników socjalnych. Musiałam tłumaczyć, że prawda wygląda zupełnie inaczej – wyznaje. Prof. Maria Barcikowska, która zorganizowała pierwszą w Polsce poradnię dla osób z chorobą Alzheimera oraz oddział alzheimerowski w szpitalu MSWiA w Warszawie, nie ma wątpliwości, że powszechne testy pamięci – rysowania zegara oraz tzw. krótkiej skali oceny aktywności poznawczej (czyli Mini-Mental State Examination) – są na tyle prostymi narzędziami, że powinny mieć walor powszechności. – Ale tylko 3 proc. lekarzy rodzinnych podczas rutynowych wizyt docieka, jak u pacjentów pamięć naprawdę funkcjonuje – irytuje się dr Jarosław Derejczyk. Lekarze świetnie potrafią oceniać czynniki zagrożenia miażdżycą, sprawdzają poziom cukru, mierzą ciśnienie – ale zapominają, nomen omen, że gdy próg gabinetu przekracza osoba po 65. roku życia, to warto się już dowiedzieć, jak ocenia swoją zdolność uczenia i zadać jej kilka pytań naprowadzających. – Wystarczy zapytać, czy bywają dni, kiedy nie może trafić do domu. Czy nie sprawia jej trudności po powrocie z wycieczki opowiedzenie znajomym, gdzie była, albo czy potrafi odwzorować drogę, którą ktoś pokazał – instruuje dr Derejczyk. W naszym systemie ochrony zdrowia całkiem nieźle leczy się serca po zawale i naprawia złamane biodra, ale uciekają problemy zdrowotne, których lekarzy nie nauczono diagnozować w prosty sposób (problematykę geriatryczną do obowiązkowego kształcenia wprowadzono dopiero niedawno). Dr Derejczyk proponuje zajrzeć na platformę www.testysenioralne.pl, gdzie ze swoim zespołem przygotował dwa ćwiczenia pozwalające ocenić sprawność ruchową i poznawczą osób starszych: – Do wykonania tych testów, które mają naukowe podstawy i są bardzo dobrze skalibrowane, wystarczy aplikacja ściągnięta na tablet i wsparcie drugiej osoby. Nie da się na tej podstawie postawić diagnozy, ale to może być pierwszy krok, by przy złym wyniku zgłosić się na wnikliwsze badania. Jaki jest związek między sprawnością rąk czy nóg a słabnącą pamięcią? Okazuje się, że jedną z wielu przyczyn zaburzeń motoryki jest malejąca produkcja dopaminy. – To neuroprzekaźnik sprawnego poruszania się – tłumaczy dr Derejczyk. Dlatego jednym z pierwszych pytań lekarza zadanym starszej osobie powinno być: ile razy wychodzi pani/pan z domu? Jeśli rzadziej niż dwa razy w tygodniu, powinna zapalić się czerwona lampka – 65.–70. rok życia to właściwy moment, kiedy warto uchwycić problem z pamięcią w powiązaniu z brakiem aktywności fizycznej. – A my przegapiamy ten okres, kiedy moglibyśmy chronić komórki mózgowe przed degeneracją. Sam trening nie podnosi poziomu dopaminy, ale aktywność u osób starszych stymuluje powstawanie komórek macierzystych wokół hipokampa odpowiedzialnego w mózgu za pamięć. Wprowadzając do codziennego życia więcej ruchu, można oddalić cięższe stadia tych zaburzeń aż o 6 lat – podkreśla ekspert. Szerszy plan U mamy pani Lucyny Rączy stwierdzono teraz otępienie typu średniego. – Mam czas przygotować się do tego, co nas czeka – mówi. Dzięki grupie wsparcia, do której trafiła w Podkarpackim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, w jej świadomości nastąpiła kolosalna zmiana: – Zaczęłam się tym tematem interesować, aby być dobrym opiekunem dla swojej mamy. Informacji o podkarpackim stowarzyszeniu nie zdobyła u lekarza. Neurolog na pytanie, co przyniosą kolejne lata, odparł: „Będzie jeszcze gorzej! Zacznie pluć, wyzywać, bić”. – Zapytałam go, co mam z tym robić i usłyszałam: nauczyć się z tym żyć – wyznaje pani Lucyna. Czy tędy droga? Zdaniem prof. Barcikowskiej wczesne rozpoznanie otępienia daje, po pierwsze, możliwość zastosowania leków objawowych, które spowalniają jego przebieg. Im wcześniej się je pacjentowi poda, tym działanie to jest skuteczniejsze. Po drugie, rodziny upewniając się co do choroby najbliższej osoby, którą będą musiały się zająć, stają się wyczulone na różne jej zaburzenia i w miarę upływu czasu nic nie jest dla nich zagadką. – A więc choć nie znamy leczenia przyczynowego w chorobie Alzheimera, jakość życia chorych i ich opiekunów można znacząco poprawić – argumentuje profesor. Bez planu Tymczasem w Polsce brakuje tzw. Planu Alzheimerowskiego – na poziomie krajowym i lokalnym – dzięki któremu różne instytucje zostałyby zobowiązane do udzielania wsparcia samotnym pacjentom pozostawionym na łaskę losu albo ich rodzinom. W ubiegłorocznej ankiecie European Dementia Monitor, w której oceniano stopień zaangażowania różnych instytucji w rozpoznawanie, leczenie i opiekę nad chorymi z alzheimerem, zajęliśmy dopiero 27. miejsce. Pozytywnie

