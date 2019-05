Ile w nas innych gatunków

Wszystkich żyjących dziś ludzi zalicza się do jednego gatunku: Homo sapiens. Można jednak na to spojrzeć inaczej.

Na terenach, gdzie dochodziło do kontaktów między Homo sapiens (po lewej) a neandertalczykiem, spotykamy populacje o cechach pośrednich (jak w jaskiniach na górze Karmel), których przynależność gatunkowa od dawna stanowiła przedmiot kontrowersji.

Małpy człekokształtne, które zeszły z drzew i zaczęły chodzić po sawannie na dwóch nogach – tak brzmi najkrótsza definicja nas, ludzi, czyli inaczej homininów. A więc tej gałęzi małp człekokształtnych (hominoidów), która ostatecznie opuściła lasy. Jednak ludzie to nie jedyne małpy, które zeszły z drzew. Zrobiły to też pawiany czy, szerzej, papioniny (od Papio – pawian), do których obok pawianów należą takie rodzaje, jak dżelady, mandryle czy makaki.

Z pawianami na ziemię

Historia małp schodzących z drzew jest fascynująca, bo to grupa ssaków, która od początku swego istnienia z lasami związała się najściślej.