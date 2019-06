Nowa rubryka: przegląd naukowych odkryć i przykryć

Jak odróżnić fakty naukowe od alternatywnych? Agitację od popularyzacji? Oto nasz sceptyczny przegląd naukowych odkryć i przykryć. Nowa, stała rubryka Działu Nauka.

/ igrzyska śmierci

Dla futbolu nie raz tracono serce czy głowę, tylko raczej nie dosłownie.

Christophe Helmke z Uniwersytetu Kopenhaskiego kwestionuje mit o zabijaniu drużyny przegranych. Mieli się go rzekomo dopuszczać mieszkańcy Mezoameryki, pierwsi miłośnicy gry w pelotę. Już co najmniej 3,6 tys. lat temu grano tam kauczukowymi piłkami, na co wskazują znaleziska: figurki piłkarzy w strojach ochronnych i pozostałości boisk. Reguły gry ulegały zmianom, podobnie jak wielkość piłki czy sposoby jej odbijania.