Mężczyźni są wzrokowcami, a kobiety… Kobiety też są

Opublikowana właśnie metaanaliza badań neuroobrazujących wskazuje, że mózgi kobiet mogą reagować na wizualne bodźce seksualne podobnie jak mózgi mężczyzn. Czyżby, wbrew powszechnej opinii, nie tylko oni, ale i one były wzrokowcami?

Statystyki są jednoznaczne – z pornografią obcują w przeważającej większości mężczyźni. Wskazują na to nie tylko liczne badania naukowe, ale i statystyki internetowych serwisów pornograficznych. Mężczyźni stanowili w ponad 70 proc. publikę najpopularniejszego z nich – Pornhuba, który rok temu zanotował niemal 35 mld odwiedzin. Dlaczego?

Reakcje na treści pornograficzne są złożone

Według obserwacji, choć na dobór partnera składa się bardzo wiele czynników, mężczyźni przywiązują większą wagę do atrakcyjności fizycznej partnerki seksualnej niż ma to miejsce w przypadku kobiet. To zrozumiałe – atrakcyjna kobieta sygnalizuje płodność, zdolność donoszenia ciąży i wykarmienia dziecka. Mężczyźni są zatem tzw. wzrokowcami. Przyjmuje się więc, że obrazy i filmy stworzone, by podniecać seksualnie, działają silniej na mężczyzn niż na kobiety. Wskazywały na to również badania, których uczestnicy, oglądając treści erotyczne, samodzielnie oceniali stopień swojego podniecenia. Z taką metodą wiąże się jednak spore ograniczenie, bo bez obiektywnych miar nie sposób ocenić, czy składane deklaracje odpowiadają reakcjom fizjologicznym. Przekonali się o tym niedawno badacze oceniający reakcje kobiet na pornograficzne filmy przedstawiające przemoc seksualną. U uczestniczek stwierdzono reakcje waginalne świadczące o pobudzeniu seksualnym, choć kobiety zamiast podniecenia zgłaszały uczucie niepokoju i złości. W żadnym wypadku nie świadczy to o tym, że kobiety chcą podświadomie być ofiarami przemocy seksualnej (i biada temu, kto intencjonalnie tak to zinterpretuje), ale że reakcje na treści pornograficzne są złożone.

Kobiety reagują na bodźce wzrokowe tak jak mężczyźni

Podobnie rzecz ma się w przypadku mężczyzn, którzy w odróżnieniu od kobiet mają być wzrokowcami. Tezę tę podważają wyniki opublikowanej właśnie na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences” metaanalizy. W jej ramach doktor Ekaterina Mitricheva wraz ze współpracownikami z Instytutu Maxa Plancka w Tybindze wzięli pod lupę 61 badań wykorzystujących technikę funkcjonalnego rezonansu w ocenie aktywności mózgu podczas oglądania zwykłych zdjęć ludzi oraz materiałów pornograficznych zgodnych z preferencjami seksualnymi badanych. Analizowane badania obejmowały łącznie ponad 1800 uczestników.

Rezultat? Oglądanie materiałów pornograficznych powodowało u mężczyzn i kobiet wzrost aktywności w tych samych obszarach korowych i podkorowych uczestniczących w przetwarzaniu emocjonalnym i będących częścią tzw. układu nagrody. Obserwacje te poczyniono zarówno w grupie heteroseksualnych kobiet i mężczyzn, jak i homoseksualnych. Co ciekawe, wykryto natomiast pewne różnice w aktywowanych obszarach w zależności od orientacji seksualnej, ale ich znaczenie pozostaje na ten moment niejasne.

Ponadto badacze zweryfikowali hipotezę, iż za różnice w odpowiedzi na wizualne bodźce seksualne kobiet i mężczyzn odpowiada objętość istoty szarej w wyspie i przedniej części kory zakrętu obręczy. Przeprowadzone w 2014 r. badanie wskazywało, że jest ona mniejsza u kobiet hiposeksualnych w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej, a to mogłoby sugerować, że parametr ten pozostaje w związku z podnieceniem seksualnym. Niemniej, większość z ponad 30 analizowanych w ramach metaanalizy badań nie wskazuje na istotne różnice w objętości istoty szarej w obu tych obszarach między mężczyznami i kobietami.

Dlaczego to mężczyźni częściej korzystają z pornografii?

Dlaczego więc to mężczyźni częściej oglądają treści pornograficzne niż kobiety? No cóż, przeprowadzona właśnie metaanaliza też ma swoje ograniczenia interpretacyjne. Wskazuje bowiem tylko i wyłącznie, że wizualne bodźce seksualne aktywują u obu płci te same obszary w mózgu. Oparta jest na badaniach wykorzystujących funkcjonalny rezonans, który pozwala jedynie na pomiar przepływu krwi i utlenowania w danym regionie, co wskazuje na wzrost aktywności w skupisku tysięcy neuronów. Nie jest jednak w stanie wyjaśnić wszystkich tajników tego procesu na bardziej szczegółowym poziomie, a w nim być może kryje się odpowiedź. Do pewnego stopnia wpływ na to mogą mieć również czynniki społeczne, związane ze stygmatyzacją seksualności kobiet. Jak wykazano, kobietom oglądającym pornografię częściej towarzyszy poczucie zawstydzenia. W związku z tym nie tylko mniej chętnie mogą przyznawać się do takich zachowań, ale i nawet w mniejszym stopniu uzewnętrzniać to, co naprawdę wtedy czują.

Tak czy inaczej w świetle ostatnich badań jest całkiem możliwe, że kobiety są w większym stopniu wzrokowcami niż dotychczas przypuszczano.