Obalamy mity świata (o świadomości roślin, o Biblii i o szczepionkach)

Rośliny nie mają świadomości.

Naukowcy z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii podważają tezę o „ukrytym życiu roślin”. Piszą o tym w „Trends in Plant Science”. Magazyn został wybrany celowo. To w nim 13 lat temu ukazał się artykuł „Plant neurobiology: an integrated view of plant signaling”. Dał on początek neurobiologii roślin, czyli dyscyplinie naukowej wyjaśniającej sposoby przetwarzania i przekazywania informacji przez te organizmy.