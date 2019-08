Kolejne dzieci GMO? „Jestem wystarczająco szalony, by to zrobić” – twierdzi rosyjski naukowiec

Rok temu chiński naukowiec He Jiankui poinformował o narodzinach dwóch dziewczynek, których genom edytowano przy pomocy narzędzi inżynierii genetycznej. Spadła na niego zasłużona fala krytyki. Już znaleźli się jego potencjalni następcy.

Celem modyfikacji przeprowadzonej przez He Jiankui był gen kodujący receptor CCR5. Tak się składa, że receptor ten jest wykorzystywany przez wirusa HIV-1 do infekcji limfocytów. Ale jeden z wariantów tego genu, charakteryzujący się delecją ciągu 32 par zasad w określonym miejscu, znany jako Delta32, zabezpiecza przed infekcją wirusem, o ile człowiek posiada obydwie jego kopie. Gen posiada ok. 100 mln Europejczyków i odpowiada za dwa udokumentowane przypadki wyleczenia z infekcji wirusem HIV . Pacjentom, jednemu w 1995 r. (tzw. pacjent berliński), drugiemu w 2019 r. (tzw. pacjent londyński), którzy zachorowali na białaczkę, przeszczepiono szpik od dawców, którzy byli posiadaczami wariantu Delta32.

Chińczyk zrekrutował osiem par starających się o dziecko, w których przyszły ojciec był nosicielem HIV. Wykorzystując CRISPR/Cas9, narzędzie inżynierii genetycznej, które pozwala na usunięcie wybranego odcinka genu, chciał zmodyfikować obydwie kopie genu CCR5 w zapłodnionych in vitro komórkach jajowych, tak by uzyskać wariant Delta32. Urodzone dzieci byłyby wtedy odporne na zakażenie HIV. Wiadomo, że zmodyfikowane genetycznie blastocysty zagnieżdżono w macicy przynajmniej dwóm pacjentkom. Jedna urodziła w listopadzie ubiegłego roku dwie dziewczynki, Lulu i Nanę. Druga ciąża bliska jest rozwiązania, lecz szczegóły pozostają niewiadome.

Eksperyment He Jiankui jednoznacznie nieetyczny. I nieudany

Nie sposób krótko omówić wielopłaszczyznowości nieetycznego działania He Jiankui. Procedury prowadzono w tajemnicy, bez jakiejkolwiek konsultacji z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Powinny być zresztą poprzedzone rygorystycznymi badaniami przedklinicznymi na zwierzętach. Te niby przeprowadzano, ale do dziś ich rezultaty nie zostały opublikowane w żadnym z naukowych czasopism. Nie jest też jasne, czy rekrutowane do badania pary były prawidłowo informowane o planowanych procedurach i związanym z nim ryzyku. A to było spore, bo CRISPR/Cas9 to narzędzie niepozbawione ograniczeń. Do najpoważniejszych należy wykonanie innych zmian w genie, niż zaplanowano, bądź wprowadzenie modyfikacji w obrębie zupełnie innych sekwencji niż docelowa. W przypadku Lulu i Nany sprawdziło się i jedno, i drugie. Co gorsza, tylko u jednej z dziewczynek modyfikacja zaszła na obu kopiach genu, ale nie jest to modyfikacja Delta32. W gruncie rzeczy dziewczynka jest posiadaczką wariantów genu, które w ogóle nie występują naturalnie i o których funkcjonalności nie wiadomo zupełnie nic. Nie jest nawet pewne, czy wywołane przez Jiankui mutacje zabezpieczają ją przed infekcją wirusem HIV.

Załóżmy, że jedna z dziewczynek faktycznie ma nieaktywny receptor CCR5, podobnie jak ma to miejsce w przypadku posiadania wariantu Delta32. Czy podejmowanie takiego ryzyka w celu rzekomego zabezpieczenia przed infekcją HIV jest uzasadnione w rzeczywistości, w której przeprowadzając zapłodnienie in vitro, można pozbyć się cząstek wirusa ze spermy ojca, ryzyko transmisji postnatalnej z ojca na dziecko jest minimalne, a w przypadku stosowania przez niego leków antyretrowirusowych jest w zasadzie zerowe? Nic dziwnego, że w środowisku naukowym panuje konsensus, że działania Jiankui nie miały etycznego uzasadnienia, a technologia CRISPR/Cas9 nie jest obecnie gotowa do w pełni kontrolowanej edycji genomu zarodków. W związku z tym rosnąca liczba naukowców postuluje wprowadzenie międzynarodowego moratorium na tego typu modyfikacje. Czy to cokolwiek da? W końcu gdyby Jiankui nie postanowił nagrać filmu na YouTube, to do dziś pewnie większość nie wiedziałaby o jego pozbawionych transparentności i etyki naukowej działaniach.

Niedługo po publikacji filmu i wystąpieniu na konferencji w Hongkongu wszystkie prace badawcze Jiankui zostały wstrzymane przez władze uniwersytetu, naukowiec stał się nieosiągalny dla jakichkolwiek mediów, przetrzymywany był w okratowanym mieszkaniu budynku należącego do uczelni, następnie został zwolniony z pracy, a obecnie toczy się przeciw niemu postępowanie prawne. Nie ma wątpliwości, że jego proces będzie pokazowy. Nie sposób jednak uwierzyć, by Jiankui w pojedynkę przeprowadził i sfinansował wszystkie badania eksperymentalne na zwierzętach i działania kliniczne związane z edycją genomu zarodków. Na własne życzenie stał się po prostu kozłem ofiarnym.

Przekraczanie granic fascynuje i pociąga. Są już naśladowcy Jiankui

Trudno również nie odnieść wrażenia, że gdzieś w tle tli się pewna fascynacja przekroczeniem granicy, która wcześniej była nieprzekraczalna, w każdym razie dla legalnie uprawianej nauki. Dał temu wyraz zarówno prof. Hartman na swoim blogu, jak i światowej sławy biolog molekularny George Church, który stwierdził, że przecież prędzej czy później musiało dojść do wyjścia poza badania czysto eksperymentalne. Okazuje się, że zaledwie tydzień po ogłoszeniu narodzin Nany i Lulu jedna z klinik in vitro w Dubaju nie tylko pogratulowała Jiankui sukcesu, ale zaproponowała, by przeprowadził szkolenia dla personelu z zastosowania CRISPR/Cas w edycji ludzkich zarodków. Być może globalne moratorium ma jednak sens?

Zwłaszcza że znalazł się inny badacz, który zadeklarował właśnie chęć kontynuowania modyfikacji Jiankui. Rosyjski biolog molekularny Denis Rebrikov, bo o nim mowa, twierdzi, że edycja, którą planuje, ma być, w przeciwieństwie do tej wykonanej przez Chińczyka, uzasadniona etycznie. Rebrikov chciałby przy pomocy CRISPR/Cas wywołać delecję w genie kodującym receptor CCR5, tak by jego deaktywacja chroniła przed infekcją HIV. Edytowane blastocysty miałyby być zagnieżdżone w macicy matek, które są zakażone wirusem HIV. Rebrikov jest kierownikiem największej kliniki płodności w Rosji. Twierdzi, że podpisał już zgodę z moskiewskim Centrum AIDS na rekrutację kobiet do planowanych eksperymentów. Chce zdążyć, zanim w Rosji wprowadzone zostaną prawne ograniczenia modyfikowania genetycznego ludzkich zarodków. Jak sam mówi: „Myślę, że jestem wystarczająco szalony, by to zrobić”.