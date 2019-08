Warto przeczytać o nauce

Nasi koledzy z redakcji naukowej POLITYKI polecają książki warte przeczytania.

Nauki ścisłe: dla opornych

Ile ważą chmury? Oraz inne proste pytania i naukowe odpowiedzi, David Calle, przekł. Ewa Morycińska-Dzius, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019

Może nie powinnam pisać o książkach dotyczących nauk ścisłych, bo nie mam w sobie nic z nerda i bliżej mi do Penny z serialu „Teoria Wielkiego Podrywu” niż do występującej w nim neurobiolożki Amy. Ponieważ jednak trafiłam na publikację o fizyce, matematyce i inżynierii, która tak mnie wciągnęła, że przeczytałam ją od deski do deski, postanowiłam polecić tę pozycję innym humanistom.