A może międzynarodowa okupacja Amazonii?

Jak daleko posuniemy się, aby powstrzymać nieodwracalne zmiany środowiska?

We wtorek 10 września rozpoczęło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca miesiąca zbierze się również Rada Bezpieczeństwa. Może to więc okazja, aby na podstawie art. 42 Karty NZ „siłami powietrznymi, morskimi lub lądowymi” powstrzymać wypalanie Amazonii? Decyzję musiałaby podjąć Rada. Z formalnego punktu widzenia pytanie brzmi: czy byłoby to działanie „dla utrzymania albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”? No cóż, o tym, czy pożary Amazonii zagrażają międzynarodowemu pokojowi, również decyduje Rada.