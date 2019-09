I ty możesz polecieć na Marsa. Kiedy i jak?

Już za niecały rok. Symbolicznie, wysyłając na Czerwoną Planetę swoje imię i nazwisko.

W lipcu przyszłego roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystartuje rakieta Atlas V ze statkiem kosmicznym, który doleci do Marsa w lutym 2021 r. nad obszar zwany Jezero Crater. Na jego pokładzie będzie się znajdował zaawansowany łazik badawczy o tymczasowej nazwie „Mars 2020 rover”. Na odpowiedniej wysokości zostanie on opuszczony ze statku i osiądzie na powierzchni Czerwonej Planety. Mars 2020 rover przypomina pracującego już od siedmiu lat na Marsie łazika Curiosity, tyle że jest bardziej nowoczesny. Będzie wyposażony np. w niespełna dwukilogramowy helikopter, przed którym postawiono trudne zadanie wykonania kilku lub kilkunastu przelotów w marsjańskiej atmosferze wokół łazika. To pierwsza w historii próba testu helikoptera na obiekcie pozaziemskim.

Mars 2020 rover poszuka życia na Czerwonej Planecie

Zadaniem ponadtonowego łazika Mars 2020 rover będzie poszukiwanie śladów życia na Marsie, badanie jego atmosfery i geologii, zbieranie ważnych próbek, które przy okazji kolejnych misji będą mogły być przetransponowane z powrotem na Ziemię, oraz – generalnie – wytyczenie kierunków przyszłej, realizowanej już przez załogi ludzkie eksploracji planety. Mars 2020 rover ma pozostać na Marsie i prowadzić badania co najmniej przez jeden marsjański rok, a więc 687 dni ziemskich. W sprzyjających warunkach z pewnością zostanie tam dłużej.

Zapisz się na lot na Marsa!

NASA i Jet Propulsion Laboratory, w którym zbudowano łazik, dużo sobie po tej misji obiecują i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście może być przełomowa dla badań Marsa. Stąd też zapewne inicjatywa NASA, by symbolicznie zaprosić do niej każdego chętnego. Od 21 maja tego roku można, wpisując na specjalną listę swoje imię i nazwisko, do misji dołączyć. Procedura jest niezwykle prosta i trwa kilka sekund. Wystarczy wejść na specjalną stronę NASA, wpisać imię, nazwisko, kraj zamieszkania, kod pocztowy i adres mailowy.

W zamian NASA automatycznie wydaje, jako suwenir, imienną kartę pokładową na lot misji Mars 2020 rover z kodem cyfrowym i dodatkowymi informacjami. To daje także możliwość udziału w swoistym programie lojalnościowym typu „frequent flayer”, w którym uczestnicy zbierają kilometry i mogą potem liczyć na upominki lub bonusy od przewoźnika. Do tej pory swój akces zgłosiło ponad 9,5 mln osób z całego świata. W tym także ludzie znani, jak np. Brad Pitt.