Udało się odtworzyć staroegipskie perfumy z Mendes w Delcie Nilu. Kleopatra VII, która je ponoć uwielbiała, pewnie by ich nie rozpoznała, a współczesnych wielbicieli lekkich perfum raczej nie zachwycą.

Perfumy Kleopatry były wabikiem przyciągającym tłumy na wystawę „Queens of Egypt” w National Geographic Museum w Waszyngtonie. Ich współczesna historia zaczęła się w 2012 r. Wtedy Robert Littman i Jey Silverstein z University of Hawaii w Manoa w trakcie wykopalisk w położonym tuż koło Mendes Tell el-Timai natrafili na dom perfumiarza z III w. Znaleźli w nim różne naczynia z resztkami składników do produkcji perfum i gotowych do sprzedaży pachnideł. A także piece do wypalania przeznaczonych na nie naczynek – smukłych flakoników zwanych lekytami, popularnych w okresie ptolemejskim, oraz unguentariów, pękatych buteleczek z wąską szyjką na maści i pachnidła z czasów rzymskich.