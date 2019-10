Hipoteza Gai według Lovelocka

James Lovelock obchodzi w tym roku setne urodziny. Wieszczy, że dla człowieka nadchodzą ciężkie czasy i wciąż rozwija swoją kontrowersyjną hipotezę Gai.

Jedne chwile od razu zapisują się w historii jako przełomowe, znaczenie innych dostrzega się dopiero po czasie. Do tych pierwszych z pewnością należy pierwsze lądowanie ludzi na Księżycu 20 lipca 1969 r. Niedawno świat hucznie obchodził pięćdziesiątą rocznicę tego zdarzenia. Znamy doskonale jego bohaterów – Neila Armstronga i Buzza Aldrina z misji Apollo 11. Ale osiem miesięcy wcześniej doszło do innego wydarzenia z udziałem amerykańskich astronautów. Ono to sprawiło, że ludzie odkryli nie Srebrny Glob, lecz coś o wiele sobie bliższego.