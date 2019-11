Kosmiczne Noble

Sześć Nagród Nobla w dziedzinie fizyki przyznanych od 2002 r. otrzymali uczeni badający kosmos. W całym ubiegłym stuleciu podobnych nagród było zaledwie pięć. Skąd ta nagła kariera badań astronomicznych?

AN

Kosmos stał się modny, coraz więcej mówi się o misjach na Marsa lub na Księżyc, a nawet o zasiedlaniu tych globów, o nowych rakietach firmy SpaceX, o ekstremalnych wyprawach do obcych planet, o drugich Ziemiach, które może kiedyś, w dalekiej przyszłości, mogłyby stać się naszym drugim domem. Czy to jednak wystarczający powód, by za badania nad kosmosem nagradzać najwyższymi laurami?

Mówi prof. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, znawca obcych układów planetarnych: – Badania astronomiczne stały się bardzo dokładne i precyzyjne, głównie za sprawą zastosowanych już w latach 80.