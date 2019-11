Dr Ewa Zawojska, laureatka Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki społeczne, o tym jak wyliczyć, ile jest dla ludzi warte czyste powietrze, lasy albo teatry, i komu ta wiedza jest potrzebna.

JOANNA SOLSKA: – Ile jest warta ciepła woda w kranie?

EWA ZAWOJSKA: – Zależy dla kogo. Dla osób mieszkających w domach, które nie mają do niej dostępu lub jest on ograniczony, jej wartość będzie inna niż dla tych, które korzystają z niej na co dzień i nie wyobrażają sobie, że może być inaczej. Ja zajmuję się wyceną dóbr nierynkowych, czyli takich, na które nie ma ceny. Nie można ich więc zwyczajnie kupić, jak chleba w piekarni. Często są to dobra publiczne. To znaczy, że nie można nikogo z korzystania z nich wyłączyć, ludzie o nie nie rywalizują i każdy może się nimi cieszyć.