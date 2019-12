Obalamy mity świata (o dylemacie wagonika, o dietach genetycznych i o zezie Leonarda oraz Remrandta)

Jak odróżnić fakty naukowe od alternatywnych? Agitację od popularyzacji? Jak dostrzec to, co istotne? Oto nasz sceptyczny przegląd odkryć i przykryć.

/ dylemat wagonika

Geograficzny wybór etyczny.

Do szyn przywiązano pięć osób. W ich kierunku pędzi wagonik. Ale możecie Państwo przestawić zwrotnicę i skierować go na drugi tor, gdzie leży tylko jedna osoba. Co zrobicie? Oto eksperyment myślowy zwany dylematem wagonika. W 2014 r. naukowcy z Massachusetts Institute of Technology umieścili w sieci jego zmodyfikowaną wersję: pytali o to, co w tego typu sytuacjach powinna zrobić sztuczna inteligencja. W „Nature” ukazała się analiza wyników.