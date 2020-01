Elity miały inne geny

Zamożni mają inne geny niż biedni. Brzmi futurystycznie. Analiza DNA Bawarczyków dowodzi jednak, że tak było już 4 tys. lat temu.

Rozwarstwienie społeczne to zjawisko, którego korzenie tkwią w pradziejach – twierdzi wielu naukowców. Musiało pojawić się wraz z osiadłym trybem życia i rolnictwem umożliwiającym produkcję nadwyżek. Według Waltera Scheidela, austriackiego historyka i autora głośnej książki „The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century” („Wielki niwelator: przemoc i historia nierówności od epoki kamienia do XXI w.”), już w neolicie powstawały pierwsze rodzinne fortuny, a kolejne pokolenia zaczęły dziedziczyć dobra po swoich poprzednikach.