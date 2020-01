Obalamy mity swiata (o Fukushimie, presji pacjentów i mikroplastiku)

Jak odróżnić fakty naukowe od alternatywnych? Agitację od popularyzacji? Jak dostrzec to, co istotne? Oto nasz sceptyczny przegląd odkryć i przykryć.

/ co za dużo to niezdrowo

Rozrzutność w ochronie zdrowia zaczyna się od ulegania presji pacjentów.

Nie od dziś wiadomo, że dziecko to pacjent wyjątkowy: gdy nie potrafi mówić, trzeba się domyśleć, co mu dolega; a kiedy już wie, jak wyartykułować swoje potrzeby, to w jego imieniu wypowiadają się rodzice. I zazwyczaj żądają od lekarzy, by ich pociechę wyleczyć szybko, bez oglądania się na koszty, a często i sens podejmowanej interwencji. Polscy pediatrzy nie są jedynymi, którzy z trudem radzą sobie z taką presją rodziców, co pokazują wyniki obszernych badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Michigan.