Korytarz dla rysia

Radzi sobie w lesie i górach. Na stepie i pustyni. W upale i mrozie. I nie przeszkadza mu wyjątkowo mała różnorodność genetyczna. Ten dziki kot ma tylko jeden problem: ludzi.

Choć rzadkie, jest to zwierzę popularne – w 1965 r. trafiło nawet na znaczek pocztowy.

Wyniki badań rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) wydają się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi. Ten drapieżnik jest przecież jednym z najszerzej rozprzestrzenionych dzikich kotów na świecie. Można go spotkać od Europy Środkowej i Skandynawii, aż po krańce azjatyckiej części Rosji. Na tym ogromnym obszarze zamieszkuje zarówno lasy, jak i tereny krzewiaste, stepy, pustynie, lądy położone niemal na poziomie morza i góry o wysokości 5,5 tys. m. Część przystosowała się do klimatu śródziemnomorskiego, część do umiarkowanego lub borealnego.