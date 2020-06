Restrykcje i dystansowanie społeczne uratowały miliony ludzi?

Jak idą prace nad szczepionkami przeciw Covid-19? Czy dystansowanie społeczne miało sens? Po odpowiedź m.in. na te pytania zapraszamy do naszego Pandemicznego Przeglądu Naukowego Tygodnia.

Covid-19 to temat numer jeden na całym świecie – każdego dnia pojawiają się setki nowych informacji o chorobie, samym patogenie, ich wpływie na nasz organizm i środowisko. Przejrzeliśmy je za was i przedstawiamy wybór najważniejszych i najciekawszych naukowych doniesień z ostatniego tygodnia.

Remdesivir znacznie łagodzi objawy choroby (u małp)

Tygodnik „Nature” publikuje kolejną optymistyczną informację na temat leku przeciwwirusowego remdesivir, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że nowe wyniki pochodzą z badań z udziałem małp. Naukowcy z amerykańskiego National Institute of Allergy and Infectious Diseases zarazili 12 makaków koronawirusem SARS-CoV-2. 12 godz. później badacze podali sześciorgu zwierząt remdesivir, a następnie powtarzali tę operację przez sześć dni raz na dobę. W porównaniu z grupą kontrolną małpy otrzymujące lek przeciwwirusowy nie miały widocznych objawów choroby układu oddechowego, miały też mniejsze uszkodzenia w płucach. Po podaniu pierwszej dawki remdesiviru odnotowano w próbkach pobranych z dolnych dróg oddechowych makaków sto razy mniej koronawirusów. Naukowcy piszą, że jeśli lek potwierdzi swoją skuteczność w przypadku zakażeń u ludzi, to bardzo ważne będzie szybkie podanie go osobom podejrzanym o infekcję.

Pandemiczny Przegląd Tygodnia: Maseczek lepiej nie zdejmować

Wygasanie pandemii może opóźnić prace nad szczepionkami

Tygodnik „New Scientist” bardzo interesująco podsumowuje to, co dzieje się w kwestii szczepionek przeciw Covid-19. W sumie pracuje się w tej chwili na świecie nad 124 tego typu preparatami, spośród nich dziesięć właśnie przechodzi testy z udziałem ludzi. Mają one w różny sposób „nauczyć” układ odpornościowy, jak rozpoznać koronawirusa SARS-CoV-2. W przypadku dziesięciu badanych z udziałem wolontariuszy szczepionek cztery preparaty zawierają inaktywowane chemicznie koronawirusy, czyli takie, które nie mogą się replikować. Jeden preparat zawiera zaś tylko fragment wirusa – charakterystyczne białkowe wypustki, dzięki którym przyłącza się on do ludzkich komórek. Pozostałe pięć szczepionek stosuje inne metody: dostarcza do ludzkich komórek fragmenty materiału genetycznego wirusa, np. kodującego budowę wypustek, by sam organizm człowieka zaczął je produkować i rozpoznawać jako intruza. Te ostatnie sposoby nie zostały dotąd zastosowane w żadnej zatwierdzonej szczepionce przeciw innym chorobom. Natomiast wśród wszystkich 124 badanych preparatów znajdują się m.in. dwa opracowywane w Indiach, które zawierają uzyskane w laboratorium znacznie mniej zjadliwe (atenuowane) wersje koronawirusa, wywołującego jedynie bardzo łagodne objawy choroby. Są zatem podobne np. do stosowanej od lat potrójnej szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, która zawiera atenuowane wirusy wywołujące te trzy choroby.

Czytaj także: Czy szczepionka BCG chroni przed koronawirusem?

„New Scientist” zwraca też uwagę na problem, który pojawił się w związku z wygasaniem w wielu krajach (przynajmniej na razie) pandemii Covid-19. Otóż prace nad szczepionką mogą się przedłużyć, gdyż wolontariusze, którym wstrzyknięto testowany preparat, będą mieli znacznie mniejsze szanse na spotkanie kogoś zakażonego SARS-CoV-2. Dlatego pojawiła się kontrowersyjna idea, by zaszczepionych wolontariuszy (oczywiście za ich zgodą) infekować koronawirusem. Tyle że to naraziłoby ich życie, gdyż nie mamy jeszcze skutecznego leku na Covid-19. „New Scientist” dodaje jednak, że część bioetyków uważa takie testy za dopuszczalne, jeśli wolontariuszami byliby młodzi ludzie spoza grup ryzyka – w ich przypadku ryzyko śmierci za sprawą SARS-CoV-2 wynosi 1 do 3000.

Gdyby nie restrykcje, mielibyśmy dziesiątki milionów zakażeń (i to tylko w sześciu krajach)

Tygodnik „Nature” opublikował wstępne wyniki prac międzynarodowej grupy naukowców, którzy postanowili oszacować skutki wprowadzenia dystansowania społecznego oraz innych ograniczeń związanych z pandemią. Oparli się przy tym na danych z sześciu krajów: Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji i USA. Według ich wyliczeń, gdyby rządy i służby sanitarne nie podjęły żadnych kroków prewencyjnych, liczba infekcji przyrastałaby w tempie wykładniczym wynoszącym ok. 38 proc. dziennie. Wprowadzenie restrykcji w tych sześciu krajach zapobiegło lub opóźniło 62 mln infekcji. Obecnie liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na całym świecie wynosi 7,2 mln. Według innej publikacji, która również ukazała się ostatnio w „Nature”, restrykcje (głównie izolacja społeczna) mogły zapobiec 3,1 mln zgonów w 11 krajach Europy. Takie są wyniki modelowania komputerowego rozprzestrzeniania się infekcji oraz jej skutków.

Czytaj także: Jesteśmy już siebie głodni

Dlaczego dzieci znacznie rzadziej chorują na COVID-19

Pojawiła się kolejna teoria tłumacząca większą odporność dzieci na infekcje SARS-CoV-2. Na przykład w USA wśród wszystkich potwierdzonych przypadków zakażeń występuje tylko 2 proc. osób poniżej 17. r.ż., choć w amerykańskiej populacji jest ich 22 proc. Do tej pory najczęściej wyjaśniano ten fenomen mniejszą u dzieci liczbą pewnych receptorów białkowych na powierzchni komórek, do których przyczepia się koronawirus. Nowa hipoteza głosi natomiast, że u młodych ludzi w znacznie lepszym stanie są naczynia krwionośne, a zwłaszcza komórki śródbłonka (tworzące wyściółkę naczyń krwionośnych i limfatycznych), które chętnie atakuje wirus. To wyjaśniałoby również większą podatność na Covid-19 osób z nadciśnieniem oraz cukrzycą, gdyż choroby te uszkadzają śródbłonek.