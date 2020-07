Pancerne żółwie. Przetrwają chyba w każdych warunkach

Przetrwały oziębienia i ocieplenia klimatu, wybuchy wulkanów i upadek meteorytu. Nawet obecnie, jeśli uzyskują odpowiednią pomoc, niektóre gatunki żółwi potrafią zawrócić znad krawędzi zagłady i odżyć na nowo.

To, że „żółwi playboy” wreszcie wrócił do domu, opisywano niemal na całym świecie. Choć przeżył już ponad 100 lat i spłodził blisko 800 dzieci, to jurności nadal mu nie brakuje. BBC, które przygotowało o nim materiał, zakończyło go życzeniami: „Smacznego śniadania, Diego. Uratowałeś gatunek”.

Jeszcze bowiem 60 lat temu na świecie żyło ledwie 14 żółwi słoniowych z wyspy Espańola. Ten niewielki skrawek lądu, liczący marne 60 km kw., jest częścią rozrzuconego wokół równika na Pacyfiku archipelagu Galapagos.