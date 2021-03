Polaku, szczep się. Ale z głową!

Krótki poradnik, jak przygotować się do przyjęcia szczepionki na koronawirusa. Podpowiadamy, o czym warto pamiętać przed i w trakcie szczepienia.

By przyjąć szczepionkę na koronawirusa, niby wystarczy po prostu udać się do punktu szczepień i dać się ukłuć. Jednak jest kilka spraw, o których warto pamiętać dla swojego dobra.

Dobrze się wyśpij

Sen ma wpływ na działanie układu odporności. Badania wskazują również na jego związek z odpowiedzią na szczepienie. Wykazano, że jest ona korzystniejsza, gdy dobrze się wyśpimy przez dwie noce poprzedzające otrzymanie szczepionki przeciw grypie. Podobne obserwacje poczyniono w przypadku szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Warto więc o tym pamiętać, planując szczepienie przeciw covid. Zwłaszcza że okres pandemii negatywnie wpłynął na higienę snu bardzo wielu z nas. Jak o nią zadbać przed szczepieniem? Np. ograniczając spożycie kawy, alkoholu i dużych posiłków w godzinach wieczornych, jedząc w tym czasie tylko lekkostrawne i niskocukrowe przekąski, wyłączając powiadomienia aplikacji w telefonie komórkowym, eliminując – przynajmniej 30 min przed pójściem spać – niebieskie światło emitowane przez urządzenia cyfrowe, takie jak smartfony, laptopy czy telewizory.

Ostrożnie z alkoholem

Dane GUS-u wskazują, że Polacy piją więcej, również mocnych alkoholi. W momencie szczepienia chcemy natomiast, by nasz układ immunologiczny był gotowy do wykonania nowej pracy, którą mu zlecimy – wytworzenia jak najlepszego poziomu odporności na SARS-CoV-2. Regularne spożywanie dużych ilości alkoholu ma wykazany, osłabiający wpływ zarówno na mechanizmy odpowiedzi wrodzonej, jak i swoistej, może również nasilać stan zapalny. Natomiast okazjonalne napicie się alkoholu w okolicach terminu szczepień pewnie nie ma istotnego wpływu na mechanizmy budowanej odporności, choć trzeba przyznać, że kwestia ta nie była przedmiotem żadnych większych analiz. W trakcie badań klinicznych trzeciej fazy szczepionek BioNTechu/Pfizera, Moderny czy AstryZeneki nie instruowano uczestników, by zaniechali konsumpcji alkoholu przed czy po szczepieniu. Nie zaszkodzi jednak, jeżeli w tym okresie alkohol pójdzie w odstawkę, w szczególności jeżeli mamy tendencję do spożywania go w nadmiarze. Pamiętajmy również, że na kacu, nawet i lekkim, gorzej możemy znosić działania niepożądane związane z wakcynacją.

Nie modyfikuj przyjmowanych przewlekle leków na własną rękę

Część z osób, która przyjmuje przewlekle leki, zastanawia się, czy nie powinna ich odstawić bądź ograniczyć przed szczepieniem. Pod żadnym pozorem nie należy tego czynić na własną rękę, a jedynie po ewentualnej konsultacji z lekarzem. W zdecydowanej większości przypadków lekarz nie będzie rekomendował jakichkolwiek modyfikacji ich przyjmowania. Najwięcej wątpliwości rodzi się wśród osób, które zmuszone są stosować leki immunosupresyjne. Nie zaleca się jednak zmniejszania ich dawkowania, zwłaszcza jeżeli ryzyko zaostrzenia choroby jest umiarkowane lub wysokie. Co więcej, odstawienie na dzień czy dwa leku immunosupresyjnego, który przyjmowany jest przewlekle, i tak nie wpłynie istotnie na poprawę działania układu odporności. Nie jest to jednak przeciwskazanie do szczepienia się, wręcz przeciwnie. Osoby z immunosupresją są niejednokrotnie narażone na cięższy przebieg covid, a wirus może dłużej replikować w ich organizmie. Nawet jeżeli szczepienie w pełni nie zabezpieczy tych osób przed zakażeniem, to po pierwsze, złagodzi ewentualne jego skutki, a po drugie, skróci czas obecności wirusa w organizmie i ograniczy możliwość jego mutowania.

Dobrze zjedz

Znam przypadki osób, które po południu potrafiły zjawić się w punkcie szczepień, przekonane, że szczepionki podaje się na czczo. Zostały odesłane, by coś jednak wpierw przekąsić. W dniu szczepienia należy normalnie jeść posiłki. Jeżeli na ogół w nosie mamy śniadania – co zresztą dotyczy niejednego Polaka – to akurat w ten szczególny dzień warto o nim pamiętać. W przeciwnym razie w momencie szczepienia nasz organizm może znajdować się w stanie hipoglikemii, która na pewno nam nie pomoże, a przy nadmiarze emocji towarzyszących całemu wydarzeniu, może sprzyjać osłabnięciu.

Rozmawiaj z lekarzem w trakcie kwalifikacji

Przed otrzymaniem szczepionki musimy wpierw obowiązkowo przejść kwalifikację lekarską. Ma ona na celu wykrycie ewentualnych przeciwskazań do szczepienia i polega na przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i przesiewowego badania przedmiotowego, które obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia, zmierzenie temperatury ciała, osłuchanie płuc i serca, zbadanie węzłów chłonnych i gardła. Jeżeli w dniu zgłoszenia się do punktu szczepień nie czujemy się dobrze, to nie ma sensu tego zatajać. Podobnie jak faktu, że jesteśmy w ciąży bądź karmimy piersią. Lekarza kwalifikującego warto poinformować o przyjmowanych przez nas lekach i przewlekłych schorzeniach, na które cierpimy. Nie ma natomiast sensu zabierać do punktu szczepień całej dokumentacji choroby i wyników badań. Jeżeli pamiętamy, że w przeszłości wystąpiła u nas ostra reakcja alergiczna (na szczepionkę bądź nie), to należy o tym bezwzględnie poinformować lekarza przed szczepieniem. Zwiększa to bowiem ryzyko jej wystąpienia po podaniu szczepionki przeciw covid-19. Nie oznacza natomiast, że taka reakcja na pewno wystąpi, po prostu prawdopodobieństwo zdarzenia jest wyższe niż przeciętnie w populacji. Personel medyczny, wiedząc o tym, będzie mógł się odpowiednio przygotować, zakładając wpierw takiej osobie wenflon. Umożliwi to sprawne podanie leku w przypadku wystąpienia gwałtownej reakcji po szczepieniu i szybkie wyprowadzenie pacjenta z takiego stanu.

W koszulce najwygodniej

Autoryzowane dotychczas szczepionki podaje się poprzez zastrzyk w ramię. Obcisła koszula lub bluzka, których rękawy trudno podkasać, może wyglądać bardzo ładnie, ale kiepsko się sprawdza w punkcie szczepień i często zmusza rozebrania się od pasa w górę. Dlatego na tę okazję ubierzmy się po prostu w T-shirt. Będzie sprawniej i bez skrępowania.

Odczekaj swoje w punkcie szczepień

Reguły, by szczepione osoby pozostały w punkcie jeszcze przez minimum 15 min (lub 30 min w przypadku osób, u których w przeszłości wystąpiły ostre reakcje alergiczne), nie wymyślono bez powodu i pod żadnym pozorem nie należy jej lekceważyć. To dla naszego bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia silnego, gwałtownego niepożądanego zdarzenia personel medyczny będzie w stanie pomóc pacjentowi natychmiast, a czas reakcji odgrywa w takiej sytuacji ważną rolę. Tego typu reguła obowiązuje zresztą w przypadku każdego innego szczepienia.

Na gorączkę lepszy paracetamol

Po otrzymaniu szczepionki – zarówno mRNA, jak i wektorowej – u niektórych osób może wystąpić przejściowa gorączka, jak i inne grypopodobne dolegliwości. Nie powinniśmy natomiast przyjmować profilaktycznie leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych w celu zapobiegania ewentualnym objawom poszczepiennym. Gdy działania niepożądane wystąpią i będą dla nas istotnie niekomfortowe, najbezpieczniej będzie po prostu wziąć preparat zawierający paracetamol. Choć dyskusyjne jest, czy pojedyncza dawka niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLP), np. ibuprofenu, mogłaby w jakikolwiek sposób zakłócić odpowiedź układu odporności na szczepionkę, to jednak ostrożniej będzie unikać jego przyjmowania w takiej sytuacji. Jeżeli jednak jesteśmy zmuszeni, by w sposób przewlekły przyjmować NLP, to nie należy leków tych odstawiać przed szczepieniem, a już na pewno nie bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

