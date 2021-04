Zbyt mało, zbyt późno – tak zazwyczaj aktywiści ekologiczni komentują działania podejmowane przez polityków na rzecz klimatu i środowiska. Problem w tym, że zanim dojdzie do apokalipsy ekologicznej, pochłonie nas piekło politycznej awantury o nią.

Droga została wytyczona. W Europie szlak wyznacza Europejski Zielony Ład. Joe Biden ma nie mniej ambitne plany ekologicznej transformacji dla Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach zakładają one osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. By cel ten przybliżyć, Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. USA z kolei mają do 2035 r. wyeliminować produkcję gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym. Miejscem do politycznego potwierdzenia proekologicznych planów będzie zorganizowany przez Bidena 22 kwietnia szczyt z okazji Dnia Ziemi.