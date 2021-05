Czym jest wyobraźnia? Rusza Copernicus Festival

O wyobraźni – jej źródłach i granicach – dyskutować będą w Krakowie znakomici naukowcy z całego świata. Copernicus Festival to jedna z najlepszych imprez popularnonaukowych w Polsce – w tym roku dostępny online.

Odbędzie się, jak to w czasach pandemii, niestety całkowicie online. Z drugiej jednak strony, może to umożliwić udział osobom, które na „normalną” edycję festiwalu nie mogłyby, z różnych powodów, dojechać do Krakowa.

Hasłem tegorocznego Copernicus Festivalu, który potrwa od 18 do 23 maja (na festiwalowym kanale YouTube oraz na profilu FB), jest WYOBRAŹNIA. Jak bowiem mówił w jednym z wywiadów Albert Einstein, okazuje się ona „ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona. Wyobraźnia opasuje świat”. Ale czym tak naprawdę jest? Skąd się wzięła? Jak to możliwe, że nasze niewielkie mózgi potrafią tak pomysłowo i skutecznie wykorzystywać to niezwykłe narzędzie? I wreszcie: czy wyobraźnia ma jakieś granice? A jeśli je ma – to co leży poza nimi?

Na te pytania będą starać się odpowiedzieć znamienici goście festiwalu, a wśród nich główni wykładowcy:

Venki Ramakrishnan – biochemik, Laureat Nagrody Nobla

Joel Pearson – kognitywista

Sabine Hossenfelder – matematyczka

Edward Nęcka – psycholog

Copernicus Festival to jednak nie tylko główne wykłady, ale też szereg innych imprez, m.in. „Śniadania Mistrzów”, „Perceptio” czy „Rozmowy o człowieku”. Podczas nich będzie można posłuchać, oprócz naukowców, również pisarzy i malarzy.