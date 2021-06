Żabiogłowa rodzić pomoże. Tak to się kiedyś robiło

Jeszcze w XIX w. poród i połóg były główną przyczyną śmierci młodych kobiet. Dlatego szukano nie tylko pomocy drugiego człowieka, ale i wsparcia mocy nadprzyrodzonych.

Grupa naukowców badających mumie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (Warsaw Mummy Project) odkryła, że w jamie brzusznej mumii z końca I tys. p.n.e. znajduje się 26–30-tygodniowy płód. W 2016 r. dowiedziono, dzięki tomografii komputerowej, że nie należy ona do zmarłego kapłana Hor-Dżehuti, jak wynikało z napisu na kartonażu, tylko do ok. 25-letniej kobiety z długimi włosami. Tuż przed wysłaniem do druku publikacji naukowej opisującej badania antropolog Marzena Ożarek-Szilke i archeolog Stanisław Szilke dostrzegli na zdjęciach jamy brzusznej stópkę.