Zupełna pustka nigdy nie istnieje

Zaskakująco mała wartość stałej kosmologicznej stanowi jedną z największych nierozwiązanych zagadek w fizyce

W każdej porcji niczego coś się znajduje. Można by się spodziewać, że gdyby z pustej przestrzeni usunięto wszystkie planety, gwiazdy i galaktyki, otrzymano by doskonałą próżnię. Nie jest to jednak prawda. W rzeczywistości zobaczylibyśmy dynamiczną scenę, w której cząstki ożywają i niemal natychmiast znikają.

Teoria opisująca świat w najmniejszych skalach – mechanika kwantowa – nie zezwala na istnienie nicości. W każdym momencie i w każdym punkcie energia nigdy nie może być idealnie równa zeru: wszędzie są jakieś drgania.