Alfa, delta, teraz lambda? Warianty koronawirusa w natarciu

Warianty SARS-CoV-2 nie tylko walczą o przetrwanie i dominację. Wydaje się, że konkurują również o czas antenowy. Na początku popularnością cieszył się wariant alfa, potem celebrytą został delta, kolejną wschodzącą gwiazdą jest lambda. Czy doniesienia o nowych wariantach powinny nas niepokoić?

Dzięki coraz lepiej rozwiniętej w różnych częściach świata sieci narzędzi molekularnych śledzących zmienność SARS-CoV-2 możliwe jest identyfikowanie nowych mutacji i kumulujących je wariantów. Warto wspomnieć, że jeszcze niedawno stosowanie tych technik na taką skalę nie było możliwe. Pierwszy raz cały genom organizmu żywego – bakterii Haemophilus influenzae – zsekwencjonowano w 1995 r., zaś pierwszy projekt sekwencjonowania ludzkiego genomu zakończono w 2003 r. Przez długi czas techniki te były bardzo drogie. Dziś komercyjne oferty na sekwencjonowanie SARS-CoV-2 proponują cenę 120–140 euro za próbkę. Społeczna świadomość znaczenia tych metod wciąż nie jest jednak zbyt duża, w związku z czym doniesienia o kolejnych wariantach wirusa dają wrażenie, jakby wymykał nam się on spod kontroli. Jednak to, co obserwujemy od początku pandemii, to po prostu teoria ewolucji w praktyce. Rozwój wirusa można przyrównać do drzewa, z głównym pniem i odchodzącymi od niego gałęziami, a potem mniejszymi gałązkami. Niektóre z nich usychają i zamierają, inne rozwijają się dalej. To, co wzmacnia poszczególne odgałęzienia, to właśnie mutacje zwiększające transmisyjność wirusa i/lub pozwalające, przynajmniej częściowo, unikać działania odpowiedzi układu immunologicznego. Jedne i drugie sprzyjają wirusowi, podlegają więc selekcji pozytywnej i upowszechniają się – a wraz z nimi warianty, które są dla nich wehikułami.

Warianty koronawirusa VOC, VOI, VUM i VOHC

Warianty SARS-CoV-2 w nomenklaturze naukowej noszą nazwy składające się z odpowiednich liter i cyfr. Niektóre z nich jeszcze niedawno media nazywały od miejsca, w którym zostały pierwszy raz wykryte. To trochę niefortunne, bo rzuca cień na dany kraj, tak jakby zamieszkująca go ludność była odpowiedzialna za wyewoluowanie kolejne wersji wirusa. Dlatego WHO zaproponowała, by w obiegowym przekazie stosować terminologię wykorzystującą litery greckie. I tak np. B.1.351 to wariant południowoafrykański, czyli beta. Nazewnictwo WHO oczywiście upraszcza sprawę, ale z pewnością działa na wyobraźnię i przede wszystkim nie jest piętnujące.

Wariantów SARS-CoV-2 jest bez liku, z charakterystyką poszczególnych z nich można zapoznać się m.in. na stronach PANGO lineages lub GISAID. Największą uwagę przywiązuje się do wybranych, które klasyfikuje się do trzech grup. Najważniejszą są warianty alarmowe (ang. variants of concern, VOC), czyli takie wersje wirusa, które spełniają przynajmniej jeden z warunków: są bardziej zakaźne, mają wpływ na kliniczny przebieg infekcji, zwiększają ryzyko reinfekcji lub znoszą, w istotny sposób, skuteczność opracowanych szczepionek. Na chwilę obecną Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zalicza do tej grupy cztery warianty, które dla ułatwienia zostały niedawno przez WHO nazwane literami greckimi: alfa, beta, gamma i delta. Poza tym ECDC wyróżnia również kilka wariantów wzbudzających zainteresowanie (ang. variants of interest, VOI), dla których istnieją już wstępne, ale wciąż niewystarczające przesłanki, że mogą być istotne z epidemiologicznego punktu widzenia. Są także warianty podlegające monitoringowi (ang. variants under monitoring, VUM), które aktywnie rozprzestrzeniają się w niektórych częściach świata, choć wiadomo o nich bardzo niewiele bądź nie zostały poddane analizie przez ECDC. Jest jeszcze czwarta grupa wariantów o dużych konsekwencjach (ang. variants of high consequences, VOHC), dla których istnieją twarde dowody, że bardzo istotnie znoszą działanie środków zapobiegawczych lub medycznych środków zaradczych. Do tej grupy nie zaliczono żadnego wariantu i oby nie uległo to zmianie.

Alfa odchodzi do lamusa

W Europie, w tym w Polsce, jeszcze niedawno najbardziej medialnym wariantem był alfa (brytyjski, B.1.1.7). Badania potwierdziły, że zakażenie nim wiążę się z wyższym poziomem wiremii, a sam wariant rozprzestrzenia się łatwiej niż wcześniej występujące. W Europie szybko stawał się dominującym, gdziekolwiek się pojawił. Starannie przeprowadzona analiza opublikowana na łamach „The Lancet” wykluczyła natomiast, by prowadził do większej śmiertelności, przecząc tym samym opinii wygłoszonej swego czasu przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. To jeden z wielu dowodów, że o wynikach badań naukowych niekoniecznie powinni informować politycy. Zakażenie wariantem alfa wcale nie wiązało się z innym spektrum objawów, choć wielokrotnie, również polscy klinicyści, powtarzali, że częściej prowadzi do bólu gardła, a rzadziej do upośledzenie węchu. Obejmująca tysiące pacjentów analiza opublikowana na łamach „The Lancet Public Health”, która określała częstość objawów towarzyszących zakażeniu różnymi wariantami, nie wykazała żadnych istotnych różnic. Z kolei badania eksperymentalne, epidemiologiczne i kliniczne jednogłośnie wykazały, że stosowane w Unii Europejskiej szczepionki zachowują wobec tej wersji SARS-CoV-2 wysoki poziom skuteczności.

Delta straszy w sezonie ogórkowym

Siłą rzeczy wariant alfa przestał być sensacyjny. Szybko jednak atmosferę podgrzały tzw. indyjskie warianty, choć molekularna charakterystyka pierwszego z trzech – B.1.617.1 – znana była od 2020 r. Inny – B.1.617.2 – nazwany przez WHO mianem delta, rozpoznany w grudniu 2020 r. w Indiach, od tygodni gości w mediach, wypełniając zawartość informacyjną w tym tradycyjnie „ogórkowym sezonie”. Po części sobie na to zasłużył. Zaliczany jest bowiem do grupy wariantów alarmowych. Według analiz epidemiologicznych prowadzonych przez brytyjskie służby jest bardziej zakaźny od wariantu alfa o ok. 40–60 proc., więc skutecznie zaczyna go wypierać.

Wszystko wskazuje natomiast, że jest to wariant przede wszystkim niebezpieczny dla niezaszczepionych. Ci, którzy zakończyli cykl wakcynacji, mogą spać spokojnie, jeżeli ich układ immunologiczny prawidłowo odpowiedział na szczepienie – nie ma żadnych wskazań, by delta zwiększała u nich ryzyko ciężkiego zachorowania. Najświeższe analizy z Izraela wykazały, że skuteczność szczepionki BioNTech-Pfizer w zakresie ochrony przed cięższym przebiegiem covid-19 wynosi – mimo szerzenia się delty – 93 proc. Owszem, po pierwszej dawce poziom ochrony jest istotnie mniejszy niż w przypadku innych wariantów SARS-CoV-2, ale to tylko argument, by nie opóźniać podawania drugiej. Decyzja, by w Wielkiej Brytanii drugą dawkę szczepionek mRNA podawać aż po 12 tygodniach, była więc w mojej opinii decyzją niewłaściwą. Cieszy natomiast, że od czerwca w Polsce preparaty te wreszcie ponownie podaje się zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Mity na temat wariantu delta

Nie zmienia to faktu, że na temat delty narosło już sporo mitów, które niekiedy były podgrzewane również przez niektórych specjalistów. Na przykład taki, że mutacje kumulowane przez ten wariant upodabniają go do innego, bardziej śmiertelnego koronawirusa – MERS-CoV. Choć podobnie jak i SARS-CoV-2 należy on do rodzaju betakoronawirusów, to reprezentuje inny podrodzaj merbekowirusów. A to oznacza gigantyczne, z ewolucyjnego punktu widzenia, różnice molekularne pomiędzy nimi. Nie ma również obecnie żadnych przekonujących dowodów, by zakażenia deltą wiązały się z większą lub mniejszą śmiertelnością czy ciężkością choroby. Owszem, skoro ten wariant jest bardziej zakaźny, to – siłą rzeczy – powoduje większą liczbę hospitalizacji, bo z większą łatwością może być rozniesiony na osoby z grup podwyższonego ryzyka, zwłaszcza te niezaszczepione.

Według innej medialnej informacji wariant delta miałby częściej powodować... gangrenę. Brzmi przerażająco, więc przypomnijmy: gangrena, inaczej zgorzej, to martwica tkanek spowodowana zakażeniem bakteriami beztlenowymi. Nie ma również twardych dowodów, że zakażenie tym wariantem charakteryzuje się innym spektrum objawów czy częstością objawów. Opinie, że częściej powoduje on dolegliwości ze strony układu pokarmowego, są póki co formułowane na podstawie pojedynczych obserwacji z własnej praktyki klinicznej czy danych zgłaszanych przez pacjentów przez aplikację Zoe COVID Symptom Study. A to zdecydowanie za mało, by stawiać pod tym względem definitywne wnioski. A przecież od dawna wiemy, że zakażenie SARS-CoV-2 może cechować się bardzo szerokim spektrum symptomów, w tym również pokarmowych, jak ból brzucha, biegunka czy wymioty. Prawdę mówiąc, nie ma obecnie żadnych naukowych przesłanek, by twierdzić, że poszczególne warianty wirusa mogą dawać inne zestawy objawów.

Czas na lambdę

Niedawno głośno zrobiło się na temat wariantu lambda, który pierwszy raz wykryto pod koniec grudnia 2020 r. w Peru. Dziś wiemy, że obecny jest w ponad 30 krajach, w tym w Polsce. ECDC klasyfikuje go jedynie jako wariant podlegający monitoringowi, czyli VUM, ale kolejne doniesienia medialne podgrzewają atmosferę wokół niego. Czy jest bardziej zakaźny? Z obserwacji eksperymentalnych wiemy, że bardziej niż wersje podstawowe SARS-CoV-2, ale porównań do wariantu alfa czy delta na razie nie ma. Obserwacje epidemiologiczne nie wskazują, by wariant lambda gdziekolwiek wypierał inne. W Peru jest dominantem, ale pierwsze przypadki wariantu delta zaczęto wykrywać tam dopiero w czerwcu. Nie ma obecnie żadnych dowodów pozwalających twierdzić, że wariant lambda stanowi zagrożenie dla ozdrowieńców, zwiększa ryzyko reinfekcji. Gdyby tak było, prawdopodobnie zostałoby to już zaobserwowane. A co ze szczepionkami? Pierwsze analizy eksperymentalne wskazują, że przeciwciała zaszczepionych preparatami mRNA powinny sobie z wariantem lambda poradzić. Można podejrzewać, że również odpowiedź komórkowa nie będzie napotykać pod tym względem problemów.

Czy w przyszłości pojawią się kolejne warianty SARS-CoV-2 nazwane niewykorzystanymi jeszcze literami alfabetu greckiego? Oczywiście. Będziemy o nich słyszeć również dzięki rozwijającej się w różnych częściach świata sieci śledzenia zmienności wirusa. A także o kolejnych wynikach badań – wpierw wstępnych, a potem bardziej szczegółowych. Osoby zaszczepione nie mają jednak na razie powodów do zmartwień. Nowe warianty to obecnie przede wszystkim problem tych, którzy nie chcą przyjąć szczepionki. I – niestety – również tych, którym nie jest to dane. Coraz więcej wskazuje na to, że szczepienia w najbiedniejszych krajach zajmą jeszcze dwa lata. Chyba, że bogaci – USA i Unia Europejska – zaczną widzieć więcej niż tylko czubek własnego nosa.