Sąsiedzi Słońca

Naukowcy uaktualnili katalog obiektów z najbliższego galaktycznego otoczenia Słońca. A jest to niezwykle ciekawe sąsiedztwo, bo wypełnione gwiazdami, karłami i planetami.

Jesteśmy mieszkańcami olbrzymiej gromady gwiazd nazywanej w astronomii Galaktyką. Tytułowy zaułek to jej najlepiej zbadany obszar, którego granica przebiega w odległości 32,6 roku świetlnego od Słońca. Promień orbity ziemskiej widać stamtąd pod kątem 0,1 sekundy łuku, co odpowiada średnicy włosa oglądanego z 200 m. Pewne wyobrażenie o ogromie tego dystansu daje model wszechświata w skali jeden do 15 mld, w którym Słońce jest grejpfrutem o średnicy 10 cm, a Ziemia ziarenkiem piasku biegnącym po orbicie o promieniu 10 m.