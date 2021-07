Rozmowa z Arturem B. Chmielewskim, synem Papcia Chmiela, menedżerem misji kosmicznych NASA

Nasza wiedza o Układzie Słonecznym przechodzi obecnie rewolucję, a eksploracja kosmosu demokratyzuje się – mówi Artur B. Chmielewski, syn rysownika Papcia Chmiela, menedżer misji sond kosmicznych agencji NASA.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI: – Jak wyglądała pana droga z Polski do NASA?

ARTUR B. CHMIELEWSKI: – Moja mama rozwiodła się z moim ojcem, Papciem Chmielem, bo w pewnym momencie stwierdziła, że konkurowała z Tytusem przez 30 lat, i to już wystarczy. Wyjechała do Stanów, żeby odwiedzić pielęgniarkę, która uratowała jej życie w obozie koncentracyjnym. Ja w tym czasie szykowałem się do egzaminów na politechnikę, ale przyjechałem do mamy do USA, gdy dostałem szansę, żeby dostać się na Uniwersytet Michigan.