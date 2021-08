Czeka nas jeszcze jeden potężny deszcz – meteorów

Co roku Ziemia przecina orbitę roju meteoroidów zwanych Perseidami. Dochodzi do tego między 17 lipca a 24 sierpnia. Maksimum roju jest obserwowane miedzy 12 a 13 sierpnia. Wtedy obserwujemy jego deszcz.

Perseidy pochodzą z okresowej komety 109P/Swift-Tuttle odkrytej już w połowie XIX w. To bardzo regularny rój meteoroidów. Za każdym razem, kiedy kometa zbliża się do Słońca, jej jądro paruje, uwalniając długi warkocz drobin materii pędzących z prędkością 60 km/s. Co roku Ziemia w swej wędrówce wokół Słońca wpada w ten rój meteoroidów pochodzących z ogona Swift-Tuttle i wiele z nich na wysokości ok. 130 km nad Ziemią dostaje się do naszej atmosfery już jako meteory. Wtedy nieco zwalniają, ale i tak pędzą bardzo – z prędkością około 37 km/s. Między 11 a 13 sierpnia jest ich na ziemskim niebie najwięcej, dlatego ten czas nazywany jest często nocą spadających gwiazd. Jak szacuje czasopismo „Sky & Telscope”, przez jedną godzinę w okresie maksimum aktywności roju będzie można z Ziemi w każdej minucie obserwować od kilkudziesięciu do nawet ponad stu spadających gwiazd. W większości są to małe drobiny materii wielkości ziarna grochu, które pędząc przez atmosferę, zapalają się i pozostawiają na niebie spektakularne smugi świetlne. Wszystkie te drobiny spłoną doszczętnie i raczej żadna nie dotrze do Ziemi i nie stanie się meteorytem.

Jak i kiedy obserwować Perseidy?

Ale ponieważ z czwartku na piątek, kiedy Perseid będzie na naszym niebie najwięcej, synoptycy zapowiadają dobrą pogodę po zmierzchu, warto wyjść pod niebo i obserwować niezwykłą noc spadających gwiazd. Trzeba patrzeć w obszar między gwiazdozbiorami Perseusza i Andromedy. Najlepiej trochę wyżej, dokładnie w miejsce, w którym znajduje się gwiazdozbiór Kasjopei. To na początku nocy obszar na północno-wschodnim niebie. Z upływem czasu będzie się przesuwać coraz bardziej na wschód. Choć w maksimum praktycznie Perseidy mogą być widoczne niemal na całym niebie, to tam będzie ich najwięcej. Trzeba wybrać miejsce mocno odsłonięte, bez budynków czy wysokich drzew, a przede wszystkim niezanieczyszczone sztucznym oświetleniem. Do obserwacji nie potrzeba żadnych urządzeń optycznych, wystarczy usiąść lub położyć się pod niebem i patrzeć. Obserwatorom będzie sprzyjał też fakt, że niebo będzie dość ciemne, gdyż Księżyc w tym czasie znajdować się będzie w okolicy nowiu. Nie będzie go widać na niebie.

Można też użyć lunety lub lornetki, tyle że Perseidy spadają bardzo szybko, więc podążanie za nimi okiem uzbrojonym w optykę będzie niezwykle trudne. Podobnie, a nawet jeszcze trudniej będzie je śledzić teleskopem, którym nie da się szybko manewrować i śledzić toru lotu Perseid. W najlepszym razie zobaczymy przemykającą w ułamku sekundy spadającą gwiazdę w obszarze nieba objętym przez okular. Najlepiej podziwiać spadające gwiazdy wyłącznie własnymi oczyma. To może być duże przeżycie i poznawcze, i estetyczne. Zachęcamy.

Perseidy na sympozjach i online

Perseidy są zresztą bardzo popularnym na świecie obiektem obserwacji. Setki centrów nauki i obserwatoriów organizuje w okresie szczytu obecności meteoroidów sympozja, wykłady i obserwacje. W Polsce także, na przykład Gdańskie Hevelianum czy obserwatorium astronomiczne w Piwnicach koło Torunia. A Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprasza na transmisje obserwacji Perseid online.

Zapraszamy na noc spadających gwiazd.

