Nieziemski seks

Czy seks w przestrzeni kosmicznej jest możliwy, bezpieczny, wskazany? – na te oraz inne pytania powoli zaczyna odpowiadać nauka. I ma ku temu powody.

W jednym z tegorocznych numerów „Science Advances” opublikowano rezultaty eksperymentu, z którego wynika, że moglibyśmy zabierać próbki spermy na misje kosmiczne, które trwałyby nawet 200 lat. W tym czasie plemniki nie utraciłyby zdolności do zapładniania komórek jajowych (dokładniej – oocytów) i dawałyby takie same szanse na uzyskanie zdrowego potomstwa, jak nasienie, które nigdy nie opuściło Ziemi. Badacze doszli do takich wniosków, wysyłając na Międzynarodową Stację Kosmiczną liofilizowaną spermę myszy, a następnie ściągając z powrotem na Ziemię kolejne jej porcje w kilkumiesięcznych interwałach.