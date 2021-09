Zesłanie na wulkanie

Jak zapomniany polski naukowiec odkrył geologiczne pozostałości największej katastrofy w dziejach Ziemi.

W czerwcowy poranek znad doliny Dolnej Tunguzki uniosła się mgła i oczom Aleksandra oraz jego trzech towarzyszy ukazał się stromy brzeg odsłaniający wnętrze niewysokiego wzniesienia. Dobili łodzią do brzegu i mogli od razu podziwiać masyw twardych czarnych skał wyglądających jak wielokątne kolumny. Czerkawski skojarzył je z kopalnymi lawami, które widział niedawno na zachód od jeziora Bajkał. Wkrótce okazało się, że tego typu skały i charakterystyczne wzgórza o wierzchołkach płaskich jak stół ciągną się setkami kilometrów wzdłuż biegu Dolnej Tunguzki, aż do jej ujścia do potężnego Jeniseju.