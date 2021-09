Mars – planeta wielkich nadziei. Czego tam szukamy?

Czy na Marsie jest życie? W ramach 25. Festiwalu Nauki rozmawialiśmy o Czerwonej Planecie z dr Anną Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN we Wrocławiu. Zachęcamy do obejrzenia!

Mars jest najlepiej poznanym pozaziemskim ciałem kosmicznym. Przez ostatnie 25 lat do Marsa lub na Marsa skierowaliśmy aż 23 misje. Czego tam szukamy, skoro jest planetą zimną, suchą i jałową? Dzisiaj taki jest, ale kiedyś, kilkaset milionów lat po powstaniu, był inny. Z atmosferą i wodą w stanie płynnym, której ślady niegdysiejszej obecności, a nawet obecność pod postacią lodu, dzisiaj wykrywamy. A ponieważ w tym czasie Ziemia nie była miejscem sprzyjającym powstaniu życia, wielu znawców Marsa uważa, że życie mogło narodzić się na nim i zostać przyniesione przez meteoryty marsjańskie do nas. Szukamy zatem śladów tego życia. Większość misji marsjańskich to zadanie stawia sobie za ważny, jeśli nie główny cel.

Co wiemy o Czerwonej Planecie? Spotkanie z geolożką planetarną dr Anną Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN we Wrocławiu poprowadził Przemek Berg, dziennikarz naukowy „Polityki” i „Wiedzy i Życia”. Zachęcamy do obejrzenia w całości: