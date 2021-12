Mleczne dziwadła

Co kilka lat odkrywamy niecodzienne obiekty astronomiczne, które skłaniają do refleksji nad kreatywnością kosmosu.

W latach 90. postępy techniczne umożliwiły astronomom przetrząsanie Drogi Mlecznej niemalże gwiazda po gwieździe. Początkowo śledzono jednocześnie dziesiątki milionów gwiazd. Dziś są to już miliardy, a niebawem rozpocznie pracę budowane w Chile obserwatorium im. Very Rubin, które tę liczbę zwiększy jeszcze dziesięciokrotnie. Jeśli dodamy do tego obserwacje prowadzone poza zakresem widzialnym, otrzymamy dosłownie i w przenośni astronomiczny zalew danych, w których nietrudno znaleźć obiekty pod różnymi względami nietypowe lub wręcz niezwykłe.