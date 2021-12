Umysł zjednoczony

Współczesne odkrycia prowadzą do odrzucenia koncepcji człowieka jako opakowania dla skomplikowanego komputera. Okazuje się bowiem, że to opakowanie jest nie mniej ważne niż sam komputer.

Nie sposób przecenić wkładu Kartezjusza w rozwój nowożytnej filozofii i nauki. Jego poglądy kształtują nasze dzisiejsze zachowania nawet w tak prozaicznych, a jednocześnie niezwykle istotnych kwestiach, jak dostosowywanie się do zaleceń związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. Wykazał to niedawno kognitywista Heng Li z Southwest University w Chinach. Podzielił on badanych mieszkańców Wuhanu na dwie grupy, z których jedna zapoznawała się z tekstem przekonującym do kartezjańskiego dualistycznego rozumienia ciała i umysłu, a druga z nowoczesnym, opartym na wynikach badań poglądem głoszącym, że umysł i ciało stanowią jedność, ściśle na siebie oddziałując.