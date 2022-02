Inteligentne formy życia, łączcie się!

O nauce opowiadać można rozważnie, i romantycznie. Wierząc w to, uruchamiamy – przy okazji jubileuszu 65 lecia POLITYKI – pierwszy w Polsce tego typu portal popularnonaukowy: pulsar. Znajdą w nim Państwo pod adresem: projektpulsar.pl potężną porcję naukowych aktualności, pogłębionych artykułów, odkłamań a także podkasty i cyfrowe wydania „Świata Nauki” oraz „Wiedzy i Życia”.

Mój niemiecki inżynier, jak sądzę, jest głupcem – pisał w liście do swojej arystokratycznej przyjaciółki Ottoline Morrell wielki filozof, matematyk i logik Bertrand Russell. – Myśli, że niczego nie da się poznać empirycznie – poprosiłem go, żeby przyznał, że w pokoju nie ma nosorożca, ale odmówił”. Ów człowiek nawiedzał Russella wielokrotnie, by pewnego razu zapytać: „Sądzi pan, że jestem całkowitym idiotą?”. Ludwig Wittgenstein, bo o tego młodego Niemca chodziło, jeden z najważniejszych myślicieli ubiegłego wieku, reformator filozofii współczesnej, wysłał jednak Russellowi esej, a ten po przeczytaniu pierwszego zdania wiedział już, że ma do czynienia z geniuszem.