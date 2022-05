Klimat w cieniu wojny. Trzeba szybko odejść od paliw kopalnych

Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością – zarówno klimatyczną, jak i polityczną.

Kryzys klimatyczny się nasila, o czym przypomina kolejny wielki raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC). Celem zmagań o klimat jest zatrzymanie wzrostu temperatury atmosfery na poziomie 1,5 st. C w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Tak w 2015 r. umówiło się 196 państw tworzących Konwencję Klimatyczną ONZ za namową naukowców ostrzegających, że większy wzrost grozi bezpieczeństwu całych społeczeństw. Średnia temperatura już wzrosła o 1,1 st. C, marginesu na działanie pozostaje niewiele.